'Öyle bir inanmışlık var ki...' Altın alırken de satarken bu uyarıya dikkat: 'Şundan bir emin olalım...'

Geçtiğimiz hafta Fed'in 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından altın fiyatları düşerek bu hafta ise enflasyon verileri ve Fed yetkililerinden gelecek mesajlar altın yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Geçen çarşamba günü 3 bin 707,40 dolara ulaşarak tüm zamanları rekorunu kıran ons altın şu sıralar 3 bin 698 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise 4 bin 922 lira olarak görünüyor.

Altın, hızlı yükselişleri ile yatırımcısının yüzünü güldürmüştü, ilerleyen süreçte ise altın fiyatlarının nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Cuma günü ABD'de açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) altın fiyatlarının nasıl şekilleneceğini anlayabilmek için önemli bir çizgide duruyor.

Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın da aralarında olduğu en az 12 yetkilinin açıklama yapması bekleniyor. Yatırımcılar, para politikasının geleceğine dair yeni ipuçlarını bu konuşmalardan çıkarmaya çalışacak. Uzmanlar ise yatırımcının altın için merak ettiği sorulara yanıt verdi.

ALTINDAN YENİ REKORLAR GELİR Mİ?

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının yeniden 3 bin 700 dolar seviyesine yaklaştığını kaydederek, "ABD’den gelecek makroekonomik veriler Fed’in güvercin tavrını desteklerse, bu hafta yeni rekorlar görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise YouTube yayınında ons altının ilk hedefinin 3 bin 740 dolar seviyesi olduğunu kaydetti ve, "Altın artık bakın şahin Fed'e rağmen düşmedi gidiyor. Bence altın tarafında şu an bir alım yapmayalım, ABD piyasalarının bir açılışını görelim. Bence altın alımında en azından yüklü altın hele ki kısa vadeli trade ediyorsanız bence bir bekleyin birkaç gün bir piyasayı görelim derim" dedi.



Eryılmaz, hem yatırımcının hem de merkez bankalarının düşüş gördüğü anda altın almaya yöneldiklerini vurgulayarak, "Bu artık merkez bankaları da böyle öyle bir inanmışlık içinde oluyor ki hep geri düşüşleri alım fırsatı görüyorlar. Bence bu da var biraz işin içinde. Psikolojik taraf da var işin içinde" dedi.



"SATMIYORUZ"

Gram altın için de değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Şimdi eğer ons altın 3 bin 680 dolar üzerindeyse 3 bin 680'in 41.3 TL'den dolar TL karşılığı 4 bin 886 TL'dir gram. Yani bu ne demek? Gram 4 bin 886 üzerinde olduğu sürece benim hedefim 5 bin diyor. Dolayısıyla 4 bin 486 üzerinde 5 bin liraya gitme potansiyeli olan güçlü bir gram var. Onu paylaşayım. Yani gram teknik olarak güçlü bir seviyenin üzerinde zaten. O nedenle altın tarafında yapılacak iş şu bence, kesinlikle gümüş için de geçerlidir, satmıyoruz. Kısa vadeli de olsak, uzun vadeli de olsak tutuyoruz. Ama hem gümüş hem ons hem gram altın için hem de altın espri için bence şundan bir emin olalım. Bence her durumda altın her durumda güçlü durmaya devam ediyor mu?"



ALTIN ALINMALI MI?

Yakın vadede altını doların değil ons altının etkilediğini vurgulayan Eryılmaz, "Ons altında düzeltmenin sertleştiğini gördüğünüzde ufak ufak kar almaya başlayabilirsiniz. O nedenle yani düşük riskli profilleri ben hep söylüyorum yüzde 19 farklı bir miktar kar alımı olabilir 'ama yok hocam ben altına çok güveniyorum. Biraz da risk alacağım yani ben iyi kazanmak istiyorum' diyorsanız iyi haber akışı takip edeceksiniz, ekrandan uzaklaşmayacaksınız" deyip sözlerini noktaladı.

