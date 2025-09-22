FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

'Öyle bir inanmışlık var ki...' Altın alırken de satarken bu uyarıya dikkat: 'Şundan bir emin olalım...'

Fed'in 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından altın düşüşe geçti. 5 bin lira seviyesini gören gram altının geri çekilmesinin kalıcı olup olmayacağı ise merak konusu. Haftaya 4 bin 920 lira seviyesinden başlayan gram altın için Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, açıklamalarda bulundu. Peki ons altın ve gram altın tarafında yeni rekorlar bekleniyor mu? Kapalı Çarşı'da ve serbest piyasada altın fiyatlarının son durumu ne? İşte kıymetli maden altın için son gelişmeler...

'Öyle bir inanmışlık var ki...' Altın alırken de satarken bu uyarıya dikkat: 'Şundan bir emin olalım...'
Ezgi Sivritepe

Geçtiğimiz hafta Fed'in 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından altın fiyatları düşerek bu hafta ise enflasyon verileri ve Fed yetkililerinden gelecek mesajlar altın yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Geçen çarşamba günü 3 bin 707,40 dolara ulaşarak tüm zamanları rekorunu kıran ons altın şu sıralar 3 bin 698 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise 4 bin 922 lira olarak görünüyor.

Öyle bir inanmışlık var ki... Altın alırken de satarken bu uyarıya dikkat: Şundan bir emin olalım... 1

Altın, hızlı yükselişleri ile yatırımcısının yüzünü güldürmüştü, ilerleyen süreçte ise altın fiyatlarının nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Cuma günü ABD'de açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) altın fiyatlarının nasıl şekilleneceğini anlayabilmek için önemli bir çizgide duruyor.

Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın da aralarında olduğu en az 12 yetkilinin açıklama yapması bekleniyor. Yatırımcılar, para politikasının geleceğine dair yeni ipuçlarını bu konuşmalardan çıkarmaya çalışacak. Uzmanlar ise yatırımcının altın için merak ettiği sorulara yanıt verdi.

Öyle bir inanmışlık var ki... Altın alırken de satarken bu uyarıya dikkat: Şundan bir emin olalım... 2

ALTINDAN YENİ REKORLAR GELİR Mİ?

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının yeniden 3 bin 700 dolar seviyesine yaklaştığını kaydederek, "ABD’den gelecek makroekonomik veriler Fed’in güvercin tavrını desteklerse, bu hafta yeni rekorlar görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise YouTube yayınında ons altının ilk hedefinin 3 bin 740 dolar seviyesi olduğunu kaydetti ve, "Altın artık bakın şahin Fed'e rağmen düşmedi gidiyor. Bence altın tarafında şu an bir alım yapmayalım, ABD piyasalarının bir açılışını görelim. Bence altın alımında en azından yüklü altın hele ki kısa vadeli trade ediyorsanız bence bir bekleyin birkaç gün bir piyasayı görelim derim" dedi.
Öyle bir inanmışlık var ki... Altın alırken de satarken bu uyarıya dikkat: Şundan bir emin olalım... 3

Eryılmaz, hem yatırımcının hem de merkez bankalarının düşüş gördüğü anda altın almaya yöneldiklerini vurgulayarak, "Bu artık merkez bankaları da böyle öyle bir inanmışlık içinde oluyor ki hep geri düşüşleri alım fırsatı görüyorlar. Bence bu da var biraz işin içinde. Psikolojik taraf da var işin içinde" dedi.

Öyle bir inanmışlık var ki... Altın alırken de satarken bu uyarıya dikkat: Şundan bir emin olalım... 4

"SATMIYORUZ"

Gram altın için de değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şimdi eğer ons altın 3 bin 680 dolar üzerindeyse 3 bin 680'in 41.3 TL'den dolar TL karşılığı 4 bin 886 TL'dir gram. Yani bu ne demek? Gram 4 bin 886 üzerinde olduğu sürece benim hedefim 5 bin diyor. Dolayısıyla 4 bin 486 üzerinde 5 bin liraya gitme potansiyeli olan güçlü bir gram var. Onu paylaşayım. Yani gram teknik olarak güçlü bir seviyenin üzerinde zaten. O nedenle altın tarafında yapılacak iş şu bence, kesinlikle gümüş için de geçerlidir, satmıyoruz. Kısa vadeli de olsak, uzun vadeli de olsak tutuyoruz. Ama hem gümüş hem ons hem gram altın için hem de altın espri için bence şundan bir emin olalım. Bence her durumda altın her durumda güçlü durmaya devam ediyor mu?"

Öyle bir inanmışlık var ki... Altın alırken de satarken bu uyarıya dikkat: Şundan bir emin olalım... 5

ALTIN ALINMALI MI?

Yakın vadede altını doların değil ons altının etkilediğini vurgulayan Eryılmaz, "Ons altında düzeltmenin sertleştiğini gördüğünüzde ufak ufak kar almaya başlayabilirsiniz. O nedenle yani düşük riskli profilleri ben hep söylüyorum yüzde 19 farklı bir miktar kar alımı olabilir 'ama yok hocam ben altına çok güveniyorum. Biraz da risk alacağım yani ben iyi kazanmak istiyorum' diyorsanız iyi haber akışı takip edeceksiniz, ekrandan uzaklaşmayacaksınız" deyip sözlerini noktaladı.

Kapalı Çarşı'da, serbest piyasada gram altın, çeyrek altın, yarım altın, ata altını tam altını ne kadar? ALtın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...

Öyle bir inanmışlık var ki... Altın alırken de satarken bu uyarıya dikkat: Şundan bir emin olalım... 6

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.928,17
4.928,75
% 0.52
09:25
Ons Altın / TL
153.713,08
153.737,31
% 0.81
09:40
Ons Altın / USD
3.715,03
3.715,40
% 0.8
09:40
Çeyrek Altın
7.885,08
8.058,50
% 0.52
09:25
Yarım Altın
15.720,87
16.117,00
% 0.52
09:25
Ziynet Altın
31.540,31
32.135,42
% 0.52
09:25
Cumhuriyet Altını
33.330,00
33.833,00
% 0.57
13:01
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Bu kadarına pes! Devlete ait hastanede hanedanlık kuran doktor... Para almadığını taburcu etmedi, veresiye defteri tuttuBu kadarına pes! Devlete ait hastanede hanedanlık kuran doktor... Para almadığını taburcu etmedi, veresiye defteri tuttu
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın ons altın kapalı çarşı altın fiyatları altın beklentisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.