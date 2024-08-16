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Piyasalardaki hareketlilik devam ediyor! Haftanın son gününe altın nasıl başladı? Gram Altın ne kadar? Çeyrek Altının fiyatı ne?

MynetX MynetX
16.08.2024 09:18
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Haftanın son gününde yatırımcılar gram ve çeyrek altının fiyatını merak ediyor. Peki sarı metal haftanın son gününe nasıl başladı? Kapalıçarşıda altının satışı ve alışı ne kadar? İşte detaylar...

Haftanın son gününe girmişken yatırımcılar altının güne nasıl başladığını merak ediyor. 12 Ağustos haftasında dalgalı bir seyir izledi. Dünya ekonomisindeki hareketlilikler sarı metali etkilemeye devam ediyor.

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ABD'de geçtiğimiz hafta yaşanan reseyon riski sonrası 14 Ağustos Çarşamba günü temmuz ayı enflasyonu açıklanmıştı. 2021 yılından beri ilk defa ABD'de enflasyon yüzde 3'ün altına düşerek yüzde 2,9 olmuştu. Enflasyonun tahminlerden daha düşük seyretmesi Fed'in Eylül ayında faiz düşürme ihtimalini yükseltti.

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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Dün ise ABD Çalışma Bakanlığı haftalık işsizlik raporunu açıkladı. Açıklanan rapora göre, 10 Ağustos haftasında işsizlik sigortası başvuruları 7 bin azalarak 227 bin oldu. ABD Ticaret Bakanlığı dün temmuz ayı perakende satış fiyatlarını da açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, haziran ayına kıyasla perakende satışlar yüzde 1 yükselme ve 709,7 milyar dolar kaydetti.

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Altının ons fiyatı bu sabah 2.457,06 dolar oldu.

Yurt içinde gram altın fiyatı bu sabah 2.660 liradan değerlenirken, Cumhuriyet altını 18.054 TL ve çeyrek altın ise 4380 TL seviyesinde bulunuyor.

Kapalıçarşıda gram altının fiyatı ise 2710 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 4420 TL olarak satşa sunuldu.

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