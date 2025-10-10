FİNANS

Rekor sonrası satışlar bile durmuştu! Altın resmen yere çakıldı, ateşkes sonrası piyasalardan tepki

Dün 5 bin 443 lirayı gören gram altın kar satışlarının ardından haftanın son işlem gününe gerileyerek başladı. İsrail ile Hamas'ın ateşkes anlaşması imzalaması ile altın fiyatları gerilemeye başladı. Çarşamba günü rekor kıran ons altın 4 bin doların altına geriledi. Uzmanlar yatırımcıların hızlı karar alarak risk aldığını belirterek uyarılarda bulundu. Ayrıca, altın ticaretinde alım - satım arasındaki fark 500 lirayı buldu.

Ezgi Sivritepe

Altın hızlı yükselişi ile piyasayı adeta salladı. Ons altın 4 bin doları geçerken gram altın 5 bin 400 lirayı geçti. Altın fiyatlarının bu kadar hızlı yükselmesi ile beraber kuyumcular da belirsizlik anında korunmak için satışlarını durdurdu. Kapalı Çarşı'da gram altın ticaretinde makas 500 lirayı buldu.

Altının hızlı yükselişi karşısında talep de hızla artarken bazı esnaflar ise satış yapmayı durdurdu. Birçok kuyumcu, makas farkının bu kadar açılmasının nedeni olarak “fiziksel altın arzında yaşanan sıkışıklığı” gösteriyor. Kuyumcular, ons altındaki dalgalanmaların işlerini olumsuz etkilediğini dile getiriyor.

EN SERT GÜNLÜK KAYIP

Altın rekordan rekora koşarken sabah saatlerinde gram altına düzeltme geldi. Buna göre, 5 bin 400 lirayı geçen gram altın şu saatlerde 5 bin 324 liradan alıcı buluyor. 11 Ağustos tarihinde yaşanan ve yine %-1,62 olarak gerçekleşen gerilemenin ardından “en sert günlük değer kaybı” olarak kayıtlara geçti.

DOLAR GÜÇLENMEYE BAŞLADI

Altın fiyatlarının hızlı bir şekilde gerilemesinin nedeni ise İsrail-Hamas arasında ateşkes imzalanması. Jeopolitik gerilimin azalması ile beraber yatırımcı kar realizasyonuna yöneldi böylece dolar güçlenirken altın gerilemeye başladı.

Fed tutanaklarında ise faiz indirimi sürecine temkinli yaklaşım dikkat çekti. Eylül ayında 25 baz puanlık indirim yapan Fed'in, ekim ayında yeni bir indirim yapma olasılığı yüzde 95 olarak fiyatlanıyor.

PANİK YAPANLAR DİKKAT!

Uzmanlar ise yatırımcının kaçırma korkusu yaşadığını belirtti. Yatırımcıların fiyatların daha fazla yükselme tehlikesi yaşadığı için hızlı karar aldığı aktarılıyor. Altının kısa vadede bu düzeltmeye girmesi hâlinde, yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcıların zarar etme ihtimali oldukça yüksek. Yatırımcıların altına yaklaşırken panikle değil, rasyonel kararlar almaları gerektiğini vurguluyor. Piyasanın hareketli olduğu dönemlerde “güvenli liman” algısına sığınıp plansız yatırım yapmak, uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.
SATIŞLAR HIZLANABİLİR

Analistler ise ons altının kısa vadede 3 bin 940 doların kritik bir destek olarak izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu seviyenin kırılması halinde aşağı kırılması halinde satışların hızlanabileceğini vurguladı.

"SATIŞLARI DURDURDULAR"

Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Mehmet Dursun ise, altının bulmanın neredeyse imkansız olduğunu belirtti ve neye göre fiyat vereceklerini bilemediklerini aktardı. Fiyatların dakikalar içinde değiştiğini belirten Dursun, "bazı arkadaşlar satışlarını geçici olarak durdurdu" dedi.

Anahtar Kelimeler:
