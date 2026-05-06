Rusya döviz ve altın alımına yeniden başlayacak

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç piyasada döviz ve altın alımlarının Haziran 2025'te durdurulduğu hatırlatılarak, bütçe kuralları çerçevesinde 8 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında yeniden alımlara başlanacağı belirtildi.
Analistler, alımlara yeniden başlanması kararının petrol gelirlerinin artması nedeniyle alındığını ifade etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuş, küresel petrol fiyatları hızla artışa geçmişti.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış sayesinde bütçeye yaklaşık 200 milyar ruble (yaklaşık 2,7 milyar dolar) ilave kaynak geldiğini belirtmişti.
