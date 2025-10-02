Rüzgarı arkasına aldı! 'En çok kazandıran gümüş oldu' 2026 için tahminini açıkladı 'Önemli bir fırsat'

Yatırımcıların sepetine girmeye başlayan ve getirisi ile son yıllarda öne çıkan gümüş, rekor kırdı. 25 Eylül'de 60 lirayı geçen gümüş yeni bir rekora imza attı. Rüzgarı arkasına alan gümüş, tahtını sağlamlaştırırken yatırımcının da ilgisi artmaya başlıyor. Uzmanlar, uzun vadeli yükseliş trendinin süreceği görüşünde hemfikir.

YILIN EN ÇOK KAZANDIRANI: GÜMÜŞ

En çok kazandırılanların arasında bulunan gümüş için Finans Analisti İslam Memiş, değerlendirmelerde bulundu. Son 9 aylık değerlendirmesini açıklayan Memiş, altına göre daha fazla getiri görüldüğünü belirterek "Bu yılın en çok kazandıranı gümüş oldu. Hem altına hem de gram altına göre tarihi zirveler gördük" dedi.

Gram gümüşte 58 liranın destek olduğunu belirten Memiş, 65 liranın direnç olduğunu vurguladı. Gram gümüş ise bugün 64 lirayı geçerek rekor kırdı. Buna göre, şu anda gram gümüşün fiyatı 64,012 TL olarak tabelaya yansıdı.

Gümüşün 1 aylık hareketlenmesi ise şu şekilde:





Memiş, dalgalanmaların olacağını belirterek yükseliş trendinin devam edeceğini söyledi ve, "Ons tarafında 44 dolar, gram tarafında 58 lira destek seviyeleri. Bu seviyelerden sonra yıl sonuna kadar yükseliş trendi yeniden devam edecektir" dedi.

2026 İÇİN TAHMİN

Gümüş için uzun vadeli öngörülerini paylaşan Memiş, 2026 yılında gram fiyatının 90–100 lira aralığını görebileceğini söyledi. Memiş, altın fiyatlarının çok yükselmesinden dolayı yatırımcının gümüşe yöneldiğini vurgulayarak, " Uzun vadeli yatırımcı için gümüş hâlâ önemli bir fırsat sunuyor" sözlerini kullandı.

Gümüşün 1 haftalık hareketlenmesi şu şekilde:





Son dönemde altın ve gümüşte sert bir ralli yaşandığını hatırlatan Memiş, bu yükselişin kısa vadede teknik düzeltmelere sahne olabileceğini ancak kalıcı düşüşlerin beklenmediğini vurguladı:

"Mevcut ekonomik koşullar yükselişin devamını işaret ediyor. Ons tarafında 50 doların aşılması ve 60 dolara kadar çıkış ihtimali var. Gram gümüşte ise 80–90–100 lira dirençleri gündemde."

CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ