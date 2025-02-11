'Satandan çok alan var' Altına talep arttı! Altın almak isteyenlerin aklındaki soruya yanıt verdi... Gram 3500 TL'ye çok yaklaştı

Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın daha da yükselir mi düşer mi? Altın fiyatlarında ciddi yükseliş, yatırımcıların gözünü altına çevirdi. Küresel gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken haftanın ilk günü altında dikkat çeken yükseliş kaydedildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, başlayan ticaret savaşları, küresel piyasalarda jeopolitik riskleri artırarak altın talebini patlattı. Ons fiyatı 2942 dolarla tüm zamanların rekor seviyesini test ederken, sene başından bu yana yaşanan yükseliş de yüzde 12’yi geçti. Ardından fiyatlarda bir miktar sakinleşme yaşandı ve ons 2920 dolara çekildi.

11 ŞUBAT 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı 3393 TL ile yeni rekor seviyeyi gördü. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 3444-3474 TL alım ve satım aralığına kadar yükseldi. Fiziki altın fiyatının spot piyasaya göre farkının tekrar açıldığı ve Kapalıçarşı’da gram fiyatının 3500 TL’ye oldukça yaklaştığı görüldü. Ons altına gelen sınırlı kâr satışlarıyla birlikte gram fiyatı da tekrar 3378 TL’ye yöneldi.

Sabah saatlerinde gram altın 3386 TL, çeyrek altın 5537 TL, yarım altın 11074 ve cumhuriyet altını 22903 TL seviyesinden işlem görüyor.

"YATIRIMCILARI KORUNMA ARACI OLARAK ALTINA YÖNELTİYOR"

Altın fiyatlarının son dönemde ekonomik verilerden çok Trump politikalarını dikkate aldığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, “Ticaret savaşları, piyasanın en önemli gündem maddesi oldu. Hem içeride hem dışarıda yüksek enflasyon beklentileri ve Gazze konusundan yaşanan son gelişmeler de yatırımcıları korunma aracı olarak altına yöneltiyor” dedi.

"GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Kapalıçarşı’da altın satanlardan daha çok alımların öne çıkmaya başladığını aktaran M. Ali Yıldırımtürk, “Altındaki bu fiziki talep, spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki farkın da tekrar açılmasını beraberinde getirdi. Bu hafta gram altın, fiziki piyasada 3400 TL’nin üzerinde kalabilir. 3300-3350 TL bandında doğru geri çekilmeler ise alım fırsatı olarak değerlendirilebilir” şekline konuştu.

"3-5 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE ALTININ YERİNİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

CNN Türk'te altının seyri ile ilgili konuşan Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı "Orta ve uzun vadede neredeyse önümüzdeki 3 ile 5 yıllık süre içerisinde değişen dünya düzeninde zaten ons altının ve altının yerinin olduğunu biliyoruz. Dünya değişiyor ve bu pastadan ülkeler daha fazla pay almaya çalışacaklar ekonomik anlamda. Çin'le Amerika arasındaki savaşın zaten ilk perdesini Trump'ın 1. döneminde yaşamıştık, şu an ikinci döneminde bunu yaşamaya ve görmeye başladık. Eğer bu derinleşirse altın daha fazla söz sahibi olacak. Sadece bireysel yatırımcı değil Merkez bankaları cephesine de baktığımızda dolar karşısında rezerv çeşitliliğinde altını tercih ediyor Merkez bankaları. Bunların hepsi altını destekliyor ama tabii ki bir şey sonsuza kadar yükselmez, bir noktada düşüş ve düzeltmelerin olduğunu göreceğiz. Yükselişler ne kadar sertse düşüşler de o kadar sert olur. Bunu yatırımcının göz önünde bulundurmasına fayda var ama zaten önümüzdeki 1 yıl 3 yıllık vadede ons altının daha fazla değerlendiğini görebiliriz. Kısa vadeli düşüşler olabilir. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentimizi koruyoruz" dedi.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı "Altın yatırımcısı ne yapmalı?" sorusu üzerine "Tabii ki soluksuz bir yükseliş karşısında yatırımcı da şu an kararsız, çok normal. Ama altın elinde altın bulunduranlar açısından dünya düzeninde bir değişiklik yok şu an itibarıyla, hala yüksek enflasyondan hala belirsiz bir düzenden bahsettiğimiz için altında kalmaya devam edebilirler. Altın almaları gereken ya da almak isteyenler açısından bir miktar geç kaldı diyebiliriz ama düşüşler de alım fırsatı olarak değerlendirileceklerdir. O yüzden panik yapmadan beklemeleri ve altının zirve yapmalarını beklemeleri daha doğru olacak" ifadelerini kullandı.