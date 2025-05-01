FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Satışını olumsuz etkiledi! Fiyatı 1,5 milyon TL'ye kadar çıkıyor 'Mumla arar durumdayız'

Son dönemlerde gram altının fiyatı, tarihinin en yüksek zirvesini görmesi dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği setinin satışlarını da olumsuz etkiledi. Trabzon hasır bileziğinin fiyatı gramına göre en düşük seti 465 bin TL'den başlarken fiyatı 1,5 milyona kadar çıkabiliyor.

Satışını olumsuz etkiledi! Fiyatı 1,5 milyon TL'ye kadar çıkıyor 'Mumla arar durumdayız'

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın fiyatının yükselmesinin Trabzon hasır bileziği satışını olumsuz etkilediğini belirterek artık hasır bilezik almanın çok zorlaştığını söyledi.

AW444780_01

"3 AY İÇERİSİNDE RAKAM NEREDEYSE YÜZDE 35 GİBİ YÜKSELDİ"

Altın fiyatının tarihi zirvesini yaşadığını kaydeden Yazıcı, "Altının yükselişi, tarihinin zirvesini yaşadı desek yeridir. Altın geçen hafta ve önceki hafta zirvenin son noktasına ulaşmıştı. Bu hafta bir tık daha gerileme olmuştu. Geçen haftaya baktığımız zaman 4 bin 400 TL seviyelerinde işlem yapıyorduk bu haftaki rakamımız 4 bin 150 seviyelerine geriledi. Bundan sonraki süreci kestirmek açıkçası çok zor. Özellikle uluslararası piyasaların çok hareketli olmasından kaynaklı Trump'un Çin'e, Türkiye ve Avrupa ülkelerine uygulamış olduğu vergi oranları, özellikle Çin ile ekonomik anlamda savaş mücadelesi verdiğini söyleyebiliriz. Bu durum dünyayı etkilediği gibi haliyle en güvenilir liman altın oluyor. Yatırımcı da altına yöneldiği an itibarıyla altın rakam olarak yukarı doğru yön almaktadır. Yatırımcılar panik havasında olmasınlar elindeki altını tutsunlar parası olan da altın alarak yatırımına devam etsin derim. Çünkü önümüzdeki aylarda ve 2026'da tahminim altının çok çok daha yukarı doğru gideceğini söyleyebiliriz. Aralık ayında altının gramı 2 bin 980 TL, Ocak ayında 3 bin 100, Şubat ayında 3 bin 200 TL oldu. Şubat ayından itibaren yükselişe başlayarak şu andaki 4 bin 150 TL'de olduğunu söyleyebilirim. 3 ay içerisinde rakam neredeyse yüzde 35 gibi yükseldi" dedi.

AW444780_02

TRABZON HASIR BİLEZİĞİ SATIŞI DÜŞÜYOR

Altın gramının artmasının Trabzon hasır bileziği satışını zora soktuğunu ifade eden Yazıcı, "Düğün yapacak olanlar her bir şekilde eğer 5 bilezikse 3'e düşürecek. Genelde 19 kol hasır bilezikse ya 13 sıraya ya da 11 sıraya düşürecek. Dolayısıyla kuyumcular olarak eski işleri mumla arar durumdayız. Yeni çiftler, gençler iki yüzükle, iki alyansla, bir çift küpe ile düğünü kapatabiliyorlar şu anda gördüğümüz tablo bu. Yaz sezonunda umudumuz çok fazla inşallah hayırlısı olur. Hediyelik konusunda önceden çeyrek altın takmak ucuzdu. Bugün bir çeyrek altın 7 bin 500 seviyesinde işlem görüyor. Bir gram altının fiyatı 4 bin 200 TL civarında. Trabzon hasırının ise en düşüğü 95 gramdan başlıyor; yaklaşık fiyatı 465 bin TL. Rakamlara bakıldığında 150 grama kadar olan 735 bin TL. Bunlar orta sınıf hasırı. Dolayısıyla Trabzon hasırının fiyatı 1,5 milyona kadar gideni var. Altın yukarı çıktıkça hasır almak da zorlaşıyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

AW444780_04Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Enerjide acele kamulaştırma kararlarıEnerjide acele kamulaştırma kararları
4. Tarım Orman Şurası'nda 371 hedef belirlendi4. Tarım Orman Şurası'nda 371 hedef belirlendi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.986,75
3.987,24
% -2.04
16:00
Ons Altın / TL
124.130,19
124.175,21
% -1.91
16:15
Ons Altın / USD
3.229,10
3.229,46
% -1.81
16:15
Çeyrek Altın
6.378,81
6.519,13
% -2.04
16:00
Yarım Altın
12.717,75
13.038,26
% -2.04
16:00
Ziynet Altın
25.515,23
25.996,78
% -2.04
16:00
Cumhuriyet Altını
26.868,00
27.274,00
% -1.61
14:33
Anahtar Kelimeler:
Altın düğün bilezik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'telef' tepkisi: En dehşet verici itiraflardan biri

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'telef' tepkisi: En dehşet verici itiraflardan biri

Gram altında '3940 TL' için kritik yorum! 'Hızlanabilir'

Gram altında '3940 TL' için kritik yorum! 'Hızlanabilir'

Anadolu Otoyolu'nda 4 saatte 7 kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: Sürücüler için uyarı geldi

Anadolu Otoyolu'nda 4 saatte 7 kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: Sürücüler için uyarı geldi

İki marketin fiyat rekabeti vatandaşa yaradı! 50 tane alan var

İki marketin fiyat rekabeti vatandaşa yaradı! 50 tane alan var

Kanal İstanbul için "Günü geldiğinde yapacağız" çıkışı

Kanal İstanbul için "Günü geldiğinde yapacağız" çıkışı

16,5 milyon TL'den fazla! Gelir kapısı oldu

16,5 milyon TL'den fazla! Gelir kapısı oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.