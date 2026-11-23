İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan tarihi Fethiye Camii'nin çevresinde 2018 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkarılan Bizans dönemine ait tarihi sarnıç, hamam kalıntıları, manastır izleri ve mozaiklerin bu yıl içerisinde ziyaretçilere açılması planlanıyor.

İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan Fethiye Camii, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan önemli yapılar arasında bulunuyor. Bizans döneminde Pammakaristos Manastırı'nın kilisesi olarak inşa edilen yapı, İstanbul'un fethinin ardından bir süre Rum Patrikhanesi olarak kullanıldı. İlerleyen dönemde camiye dönüştürülen tarihi eser, bugün de ibadethane olarak hizmet veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında caminin önündeki alanda arkeolojik kazılar gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla daha önce ziyaretçilere kapalı olan çok sayıda tarihi mekan yeniden ortaya çıkarıldı.

TARİHİ SARNICIN KAYIP GİRİŞİ YENİDEN AÇILDI

Kazıların önemli sonuçlarından biri, varlığı uzun yıllardır bilinmesine rağmen girişinin yeri tespit edilemeyen Bizans dönemine ait sarnıç oldu. Zaman içerisinde kaybolan giriş bölümü yeniden düzenlenen tarihi yapı, temizlenerek ziyaret edilebilecek duruma getirildi. Sarnıca ulaşım için modern bir giriş de oluşturuldu.

Bölgedeki çalışmalar yalnızca sarnıçla sınırlı kalmadı. Kazılarda Bizans döneminden kalma hamam kalıntılarına ve Orta Bizans döneminde bölgede bulunduğu bilinen manastırın izlerine ulaşıldı. Haliç manzarasına hakim teras bölümünde de tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı. Böylece bölgenin geçmişine ışık tutan kapsamlı bir arkeolojik alan ortaya çıkarılmış oldu.

İSTANBUL'UN ÖNEMLİ BİZANS MOZAİKLERİNDEN BİRİNİ BARINDIRIYOR

Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, Fethiye Camii'nin İstanbul'un dikkat çekici tarihi anıtlarından biri olduğunu belirterek yapının üç ayrı dönemin izlerini taşıdığına işaret etti.

Yapının geçmişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Burası önce Meryem Ana'ya adanmış büyük bir manastırın kilisesiydi. İstanbul'un fethinden sonra Rum Patrikhanesi burada hizmet verdi. Daha sonraki süreçte ise camiye dönüştürülerek semt halkının ibadet ettiği bir yapı haline geldi. Dolayısıyla buranın üç ayrı tarihi evresi bulunuyor. İstanbul'da Ayasofya ve Kariye'den sonra Bizans resim sanatının en güzel örneklerinden bazılarını burada görebiliyoruz. Özellikle mezar şapelindeki mozaikler gerçekten çok etkileyici."

YILLARDIR GİZLİ KALAN TARİHİ MEKANLAR ORTAYA ÇIKARILDI

Restorasyon çalışmalarının aynı zamanda önemli arkeolojik araştırmalara zemin hazırladığını belirten Yılmaz, kazılar sayesinde hem daha önce bilinmeyen hem de varlığı bilinmesine karşın ziyaret edilemeyen tarihi alanların yeniden keşfedildiğini aktardı.

Çalışmalarda elde edilen bulguların önemine değinen Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Burada gerçekleştirilen arkeolojik kazılarla çok önemli bulgulara ulaşıldı. Özellikle uzun yıllardır varlığı bilinen ancak girişi kaybolmuş olan büyük bir sarnıç bulunuyordu. Bu sarnıç temizlendi ve içerisine modern bir giriş yapılarak ziyaret edilebilir hale getirildi. Bunun dışında çevrede yapılan kazılarda İstanbul'un en eski hamamlarından biri olabilecek Bizans dönemine ait hamam kalıntıları da ortaya çıkarıldı. Orta Bizans döneminde burada bulunan manastırın izlerini de görebiliyoruz. Böylelikle daha önce ziyaret edilemeyen mekanlar yeniden düzenlendi ve çok güzel bir müze alanı oluşturuldu."

BİZANS DÖNEMİNDEN KALMA ESERLER ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla Fethiye Camii ibadete açık kalmaya devam edecek. Caminin yanında hazırlanan müze alanında ise Bizans dönemine ait mozaikler, tarihi sarnıç, hamam kalıntıları ve arkeolojik buluntular sergilenecek.

Bu yıl içerisinde ziyarete açılması planlanan alanla İstanbul'un kültürel ve tarihi mirasına yeni bir müze kazandırılması hedefleniyor. Böylece ziyaretçiler aynı noktada hem ibadet işlevini sürdüren tarihi camiyi görebilecek hem de Bizans döneminden günümüze ulaşan kalıntıları yakından inceleme fırsatı bulacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır