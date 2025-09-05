FİNANS

Son 3 ayın en yüksek seviyesi! Altın Fed'in gölgesinde şaha kalktı, uzman isim o veriyi işaret etti

Gram altın 5 Eylül sabahına rekor ile başladı. Son haftalarda art arda rekorları ile yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları yeni güne rekorla uyandı. ABD'den bu ay faiz indirimi geleceğine dair beklentinin artması altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Peki, gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar? Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın piyasasında sıcak gelişmeler...

Ezgi Sivritepe

ABD Merkez Bankası (Fed), 17 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Fed'in faiz indirimine gideceğine daire beklentilerin artması altının son 3 ayın en iyi haftalık performasını yaşamasına neden oluyor. Ayrıca bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri ile de piyasaların nasıl etkileneceği merak ediliyor.

ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları ise sabaha yeni bir rekor ile uyandı. Gram altın 4 bin 700 barajını geçerek 4 bin 719 lirayı gördü. Ons altın 3 bin 558 dolar oldu.

Peki, çeyrek altın, Ata altını, Cumhuriyet altını ne kadar? Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın piyasasında son durum...

Donald Trump'ın Fed'in üzerinden oluşturduğu baskı, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altın alımını hızlandırması gibi etkenler sarı metalin fiyatlanmasına neden oluyor. Özellikle Trump'ın küresel ölçekte oluşturduğu belirsizlikle altın fiyatlarının yükselmesini sağlıyor.

FAİZ İNDİRİMİ YAKLAŞIYOR...

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, altının yükseldiğini belirterek, yatırımcıların tarım dışı istihdam verileri açıklanmadan fiyatların daha da yukarı çıkmasını istemediklerini belirtti. Waterer, faiz indirimlerinin yaklaşmasının, Trump'ın Fed'i daha güvercin bir yapıya dönüştürme çabalarının ve Rusya-Ukrayna savaşının altın lehine piyasa dinamiklerini desteklediğini vurguladı.
Tarım dışı istihdam verileri saat 15.30'da açıklanacak.

İŞSİZLİK MAAŞINA BAŞVURULAR BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Perşembe günü açıklanan verilere göre, ABD'de işsizlik maaşı başvurulan beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Aynca, ADP özel sektör istihdam raporu da Ağustos ayında beklentilerin altında bir istihdam artışı olduğunu ortaya koydu.

Birçok Fed yetkilisi bu hafta yapılan açıklamalarda iş gücü piyasasındaki endişelerin faiz indirimlerini desteklediğini belirtti. Fed Guvernörü Christopher Waller, "Merkez Bankası'nın Önümüzdeki toplantıda faiz indirmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

FAİZ İNDİRİMİ FİYATLANIYOR

CME Group'un FedWatch aracına göre yatımcılar, 17 Eylül'de sona erecek iki günlük toplantıda Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamında genellikle güçlü performans sergiliyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.720,97
4.721,42
% 0.63
08:06
Ons Altın / TL
146.741,03
146.779,77
% 0.57
08:21
Ons Altın / USD
3.557,40
3.557,76
% 0.34
08:21
Çeyrek Altın
7.553,56
7.719,53
% 0.63
08:06
Yarım Altın
15.059,90
15.439,06
% 0.63
08:06
Ziynet Altın
30.213,98
30.783,51
% 0.63
08:06
Cumhuriyet Altını
31.202,00
31.674,00
% -0.27
17:02
Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!
ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği açıklandıABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği açıklandı
