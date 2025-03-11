'Son bir kez...' Altın alacaklar dikkat! Uzman isim tarih verdi

Altın yıla hızlı bir yükselişle başlamasının ardından düşüş hareketleri göstermişti. Peki, altında son durum ne? Altın almayı düşünenler altındaki düşüş hareketlerini dikkatle takip ederken uzman isimlerin yorumlarına ve değerlendirmelerine de odaklanıyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? İşte detaylar...

A Haber yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor altın fiyatlarında. Ama kısa vadeye baktığımız zaman yine Mart ayı içinde düşüş yönlü beklentimizin yine devam ettiğini söyleyebiliriz.

Bir kararsızlık var piyasalarda. Hem jeopolitik gerilimler hem Donald Trump'ın açıklamaları piyasalarda bir gerginlik yaratıyor ama iyimserlik de bir taraftan bekliyor. Şu anda bir hikaye oluşmadı ve dolayısıyla bir karışık bir seyir var piyasalarda. Ama dolar karşısındaki varlıklarda son bir kez aşağı yönlü bir trend oluşabilir ama ondan sonra tekrar dolar karşısındaki işte altın fiyatları, gümüş fiyatları, kripto paralar ve Borsalar tekrar önümüzdeki aylarda yukarı yönü hareketlerini sürdürür diye tahmin ediyoruz.

"O TEKNİK DÜŞÜŞLERİN TAMAMLANMASI LAZIM"

Yılın ilk çeyreğinde ons altın tarafında yüzde 12, gram altın tarafında yüzde 16 civarında değer artışları gördük. Çok agresif yükselişlerdi. Evet iki hafta önce kısmen bir satış geldi, ons altın tarafında 100 dolar, gram altın tarafında 195 lira gibi bir geri çekilme gördük ama tekrar yükseldi. O teknik olarak o düşüşlerin tamamlanması lazım. O yüzden çok kötümser değiliz yükseliş yönlü. Kısa vadede önce bir düşüşün olması lazım, yani ons altın tarafında 2800 dolar, hatta daha aşağısına sarkması lazım, ondan sonra tekrar yıl içinde 3000 dolar seviyesine kadar yükselişler beklemeye devam ediyoruz.

ALTIN ALMAK MANTIKLI MI?

Son bir kez alım fırsatı vereceğini ben şahsen düşünüyorum. İşte altın borcu olanlar, düğün yapacaklar, altın alımı için fırsat kollayanlar bence panik yapmasın, önümüzdeki haftalarda Mart ayı içinde tekrar bu fırsatlar karşısında olabilir vatandaşlarımızın"

CNN Türk yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta tarife savaşlarının etkisini daha fazla hissetmeye başladık. Çin misilleme bir tarifeyle başladı aslında haftaya. Tahıl ürünlerinde, tarım ürünlerinde Amerika'ya yeni ek bir vergi uygulaması getirecek. Bunun yanında bu hafta enflasyon rakamlarını takip edeceğiz Amerika cephesinde. Enflasyonda hem aylık bazda hem de yıllık bazda düşüş gerçekleşmesi bekleniyor. Tabii yüzde 3'lerden yüzde 2.9'lara düşmesi bekleniyor, çok ciddi bir düşüş olmayacaktır ABD enflasyonunda. Ama altın cephesinde önemli takip edeceğimiz verilerden bir tanesi olacak. Jeopolitik risk gelişmelerini takip ediyoruz; Rusya Ukrayna süreci, Ortadoğu'daki Suriye süreci, yeniden o noktada alevlenmesi altın fiyatlarına yarayacaktır. Tabii ki şüphesiz ki özellikle emtia fiyatlarında Çin'in büyük bir etkisi var, Çin'in bu ambargolardan talebini azaltmış olması tüm emtia fiyatlarında bir düşüşe neden olabilir. Bu da altın fiyatlarını etkileyecektir.

Ateşkes bekliyoruz, Ortadoğu'dan ve Rusya Ukrayna'dan ama gelmedi. Bir yandan Fed'den faiz indirimi 2025'te bir adet olabilirdi, belki de hiç olmayabilirdi, şimdi yatırımcılar 3 tane faiz indirimi bekliyorlar, globalde de faiz indirimleri geliyor merkez bankaları cephesinde, enflasyonda yeniden bir yükseliş bekleniyor, enflasyonda yükseliş beklenirken bir yandan da petrol fiyatlarının düşmesi enflasyonda düşüş beklentisini körüklüyor, bunların hepsi tabii ki belirsizlik oluşturuyor. Altın fiyatlarında da bu kararsızlığı görüyoruz. Güçlü seyre devam ediyor diyebiliriz bu noktada, 2800 dolarların üzerinde kaldığı sürece ama 2800 dolarların altında yatırımcının temkinli olmasında fayda var. Bu bizde de 3400 - 3350 bandına tekabül edecektir ama iç piyasada altının güçlü olduğunu, globalde de daha kararsız, daha yatay olduğunu söyleyebiliriz.

ALTINDA YENİ REKORLAR GELİR Mİ?

Zaten bu yılın tahminlerine baktığımızda 2600 dolarla 3500 dolar arasında değişen tahminler var yatırım bankalarının. Gelme ihtimali var, olamaz diyemeyiz. O yüzden 3000 dolar hala hedefte ama tabii ki düşüşlerde 2800 doların altında mı kalacak üstünde mi kalacağız takip edeceğiz ama altın güçlü ve tüm dünyada tabana yayılan bir taleple karşı karşıya şu an itibarıyla.

YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN ALTINDA NELER OLACAK?

Bir kere bu belirsizliğe yatırımcı alışacak. O yüzden yatırımcının ilk duyduğu haberi ikinci kez duyduğunda aynı tepkiyi vermesini bekleyemeyiz. O yüzden altın fiyatları bu noktada daha aşağı yönde bir eğilim içerisine girebilir. Tabii bunu ne destekleyebilir bir noktada merkez bankalarının, FED'in faiz indirimlerine başlaması yeniden haberleri aslında destekleyebilir. O yüzden iyi ve kötü haber yine aslında fiyatları dengeleyecektir. O yüzden geniş bir bant olacak belki de ama 2700 ile 2900 bandı yatay hareketin devam edebileceği, altın yükselmeden önce bu bant içerisinde uzun bir süre kalabilir. Çünkü hem iyi haberleri izlemeye devam edeceğiz hem de olumsuz haberleri izlemeye devam edeceğiz. Bu da altını bence dengede tutacaktır, bugün konuşuyoruz kararsız diyoruz ama yine de 2900'ün üzerinde kalıcı olmaya devam ediyor, o yüzden belki zaman zaman düşüşlerin olduğunu göreceğiz ama yine yatay ve kararsız bir seyir devam edebilir.

Yatırımcı açısından baktığımızda portföylerde altın bulunmaya uzun süredir devam ediyor, merkez

bankaları da bunu altın miktarını artırıyor. O yüzden bir sonraki gelişmeye kadar yani enflasyonda kalıcı düşüş, dünya düzenindeki değişimin düzenin oturması bunların hepsi aslında önümüzdeki 3 yılla 5 yıllık sürece işaret ediyor. O yüzden portföylerde altın bulundurmaya devam edebilir yatırımcılar. Tabii ki alış ve satışlar için de çok aceleci olmamaları gerekiyor.

ALIM ZAMANI MI SATIM ZAMANI MI?

Daha çok aslında biriktirme zamanı diyebiliriz"