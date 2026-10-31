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Haydar üzümleri tezgahlarda yerini aldı

Denizli’nin Buldan ilçesinin yüksek kesimlerinde üretilen ve organik yetişmesi, tadı, aroması ve lezzetiyle ünlü Haydar Bağları üzümleri görücüye çıktı.

Haydar üzümleri tezgahlarda yerini aldı

Buldan Çaybaşı Mahallesi Haydar mevkiinde yetişen üzümler Buldan pazarında satılmaya başlandı. Buldan’da olduğu kadar yurt içinde de aranan üzümlerin yetiştiriciliğini yapan üzüm üreticisi Hasan Cabaroğlu "Biz dedelerimizden, atalarımızdan gördüğümüz şekilde üzüm yetiştiriciliği yapıyoruz. Üzümlerimiz sulanmadığı için çok lezzetli. Kesinlikle hormon ve kimyasal ilaç kullanımı yapmıyoruz. Ayrıca havası, iklimi, asması ve toprak yapısıyla Haydar üzümlerimiz aranılan bir lezzettir. Buldan içinden ve dışarıda yaşayan hemşerilerimiz Haydar üzümlerine büyük ilgi gösteriyorlar. Haydar bağlarımızda Bandırma, Beylerce, Kınalı Beylerce, Alfons, Red Globe, Şelpare, Cindere Pembesi üzüm çeşitlerimiz Haydar bağlarımızda yetişmektedir. Ayrıca yetiştirdiğimiz bu üzümlerden pekmez ve üzüm köfteside yapmaktayız. Kasım sonuna kadar üzümlerimizin satışını sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız organik yetiştirdiğimiz üzümleri gönül rahatlığıyla tüketebilir" dedi
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
üzüm Denizli Pazar
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