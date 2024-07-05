SON DAKİKA: Altın fiyatları için haftanın en kritik verisi! Saatler kaldı, tabloyu sil baştan değiştirebilir! (5 Temmuz Cuma güncel gram altın çeyrek altın fiyatları)

SON DAKİKA: Küresel piyasaların odaklandığı ABD tarım dışı istihdam verisinde geri sayım başladı. Saat 15.30'da açıklanacak veri sonrası altın fiyatlarında da hareketlilik bekleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de altın yatırımcılarını cuma gününe karşı uyardı, direnç seviyelerine ve düşüş yükseliş beklentilerini açıkladı.

Memiş Youtube kanalunda yaptığı yayında, "Ons altın 2358 dolar seviyesinde. Karşımızda tarım dışı istihdam verisini bekleyen bir piyasa var. Bütün yatırım araçlarında böyle dar bant aralığında kalmaya devam ediyor." dedi.

Memiş şu ifadeleri kullandı:

Ons altında 2300- 2360 dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Yukarıda 2360 dolar seviyesi test edildiği için bu haftanın özelinde şimdi sıra geldi 2300 dolar desek seviyesine.

"VERİNİN AÇIKLANMASININ ARDINDAN 2300 DOLAR DESTEK SEVİYESİNİ TAKİP EDECEĞİZ"

Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra 2300 dolar destek seviyesini takip edeceğiz.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNE DİKKAT

Ancak aşağı yönlü bir trend olmazsa, beklenenden daha az bir rakam gelirse tarım dışı istihdamda bu sefer 2380 dolar direncini takip edeceğiz.

Yukarıda 20 dolarlık bir yükseliş riski, aşağıda 60 dolarlık bir risk var. Serbest piyasalarda gram altın TL fiyatı 2473-2483 lira aralığında. 2450 ve 2500 lira aralığını kısa vadede alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz.

Trend tekrar yukarı. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler yılın ikinci yarısında da devam edecektir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

-Gram altın satış fiyatı: 2.478,08 TL

-Çeyrek altın satış fiyatı: 4.091,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 8.173,00 TL

-Tam altın satış fiyatı: 16.162,38 TL

-Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.300,00 TL







