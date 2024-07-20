SON DAKİKA: Altın fiyatları ters köşe yaptı! İslam Memiş, "Balon patlayabilir" diyerek uyardı: "Aman dikkat edin"

Son dakika: Ons altın ve gram altın rekor zirvelerini yenilirken rüzgar terse döndü. Altın fiyatlarında düşüş gözleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dünkü küresel yazılım krizinin altın ve gümüş fiyatlarını da etkilediğinin altını çizdi. Memiş altın alacaklara ve yatırımcılara "Bu hafta balon patlayabilir aman dikkat edin ters köşeye kalmayın." uyarısını yaptı. Kar satışlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

"DÜNYA ADETA KAOS YAŞADI"

Memiş Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Bu hafta bir balonun patlamasını bekliyorduk. O balon patladı, haftayı satışlarla tamamlıyoruz. Temmuz ayını bekliyorduk. Dananın kuyruğu kopacak diyorduk ama dünyayı sarsan önemli bir haber geldi. Microsoft güvenlik tarafında bir problem yaşandı. Hastaneler, hava yolları, ülkelerin sistemler ve bütün finansal piyasalarda ciddi bir çöküş yaşandı. Dünya adeta bir kaos yaşadı son dakika haberiyle. Sorunun yavaş yavaş çözülmeye başladığına dair bir haber akışı geldi." dedi.

"KAR SATIŞLARINA DİKKAT EDİLMELİ"

Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Altın ve gümüş fiyatlarında beklediğimiz sert düşüşler gerçekleşti. Hafta sonlarına açık girmezseniz iyi olur. Balonun patladığını gördük. Gram altın son bir ayda gramında 245 TL yükseldi. Kar satışlarına karşı dikkat edilmeli. Gram altın yatırımcısı ons altını takip edilmeli. 2600 TL altına sarktı.

"BALON PATLAYABİLİR, AMAN DİKKAT"

Altın ve gümüş altın almak isteyenlerin dikkat etmeli. Açıkta kalmamalı. Agresif yükseliş geldiği için kar satışlarına ihtiyaç var. Bu hafta balon patlayabilir aman dikkat edin ters köşeye kalmayın."

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı



Alış: 2.593,39

Satış: 2.596,62

Çeyrek altın fiyatı



Alış: 4,149.43

Satış: 4,245.48

Yarım altın fiyatı



Alış: 8,272.92

Satış: 8,490.95

Cumhuriyet altını fiyatı



Alış: 17,213.00

Satış: 17,474.00