TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Toplantı öncesi milletvekilleriyle tek tek tokalaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

İşte Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

"2040 yılında 20 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz, elektrikli araçlara olan talebi de göz önünde bulundurarak, en az 1,5 milyon şarj noktasına ulaşmayı hedefliyoruz.

2040 yılında 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşabilmek için Sinop ve Trakya’da nükleer güç santrallerini hayata geçirmek istiyoruz.

"2028 YILI SONUNDA TÜM İLÇELERİMİZE DOĞAL GAZ ARZI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Hedefimiz, 2027 yılında 8 milyon hanenin, 2028 yılında ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılamaktır.

2028 yılı sonunda tüm ilçelerimize doğal gaz arzı sağlamış olacağız.

Gabar'da günlük petrol üretimimiz 84 bin varili aştı, günlük yurt içi üretimimizi 2027 yılında 160 bin varilin üzerine çıkararak cari açığımızın azaltılmasına yıllık 5,6 milyar dolarlık katkı sağlayacağız."

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır