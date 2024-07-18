SON DAKİKA: Altın fiyatları yüzünü rekora döndü! İslam Memiş yatırımcıları uyardı: "2024 yılında altın çağ yaşanacak!"

Son dakika: İç piyasada yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından olan ve güvenli liman olarak görülen altındaki hareketlilik takip edilmeye devam ediyor. Dün hem ons hem gram altında rekorlar görülürken yatırımcılar da gözünü yeni rekor seviyelere dikti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2024 yılının altın için 'altın çağ' olarak niteledi. Temmuzdan itibaren rekorlara imza atılacağı öngörüsünde bulundu.

"2024 YILI ALTIN YILI"

Memiş kendi Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Altında kar satışları zaman zaman gelecektir. Orta ve uzun vadede 2600 dolar nokta atışı beklentilerimiz devam ediyor. 2024 yılı altın yılı, 2024 yılında altın altın çağını yaşayacak. Ocak ayındaki sloganımız buydu. Gram altında temmuzu bekliyorduk. Haziran ayından itibaren her ay rekor tazeleyen altın fiyatlarıyla karşı karşıya kalacaksınız uyarılarım vardı. Gram altın yine rekor denemesi yaptı. Gram altın tarafında yine ons altını takip etmeli. Ons altın tarafında kar satışı göreceğiz." dedi.

Memiş, "Ons altın tarafında yaşanan geri çekilme aynı oranda gram altında geri çekilme anlamına gelmiyor. Elinde gram altın olan yatırımcı beklemeli. Radarımızda 2700 lira seviyesi var. Temmuz ayı itibariyle dananın kuyruğu koptu. 3000 lira seviyesi kırıldıktan sonra 3500 lira seviyesine odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 2.627,17 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.356,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 8.704,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 17.334,08 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.355,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.468,28 dolar