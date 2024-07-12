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SON DAKİKA: Altın tarihi zirvesine koşuyor! İslam Memiş, "Dananın kuyruğu koptu, coşku başladı" dedi, rekor için tarih verdi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.07.2024 10:53
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Son dakika haberi... ABD'den gelen peş peşe veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi ihtimali arttı. Piyasalarda pozitif seyir hakimken altın da tarihi zirvesine koşmaya başladı. Altın fiyatları haftanın son gününde ABD ÜFE verisini bekliyor. Altın yatırımcıları altındaki son gelişmeleri takip ederken 12 Temmuz güncel gram altın çeyrek altın fiyatları da belli oldu. İşte rakamlar...

SON DAKİKA: Altın tarihi zirvesine koşuyor! İslam Memiş, "Dananın kuyruğu koptu, coşku başladı" dedi, rekor için tarih verdi!

SON DAKİKA: Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2 bin 550 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 2 bin 449 liradan tamamladı. Altında yükseliş devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasadaki gelişmeler için "Dananın kuyruğu koptu, coşku başladı" yorumunu yaptı. Memiş, temmuz ayı itibariyle altında her ay rekor test edileceğini söyleyerek yatırımcıları uyardı.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 550 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 170 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 630 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 2 bin 404 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden veriler sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitme beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini söyledi.

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"CUMA GÜNÜNE DİKKAT"

Memiş, Youtube kanalında yaptığı yayında, "Ons altında veriler sonrası yaklaşık 40 dolarlık bir yükseliş gördük. 2400 dolar seviyesinin üstüne yerleşmek isteyen bir ons altın var artık. Bundan sonraki bant aralığımız 2400-2450 dolar bant aralığı olacak ancak cuma günü ÜFE verisi var. Cuma da önemli. ÜFE verisinin ardından daha sağlıklı yorum yapabileceğiz. İki günde dalgalanmalara oldukça dikkat etmeniz lazım." dedi.

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"ALTINDA BANT ARALIĞI DEĞİŞTİ"

Bant aralığımız değişti. 2400-2450 dolar aralığı oldu. Kapanışta ve ÜFE verisinden sonra ons altın 2400 dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yaparsa artık resmi olarak diyeceğiz ki bizim takip edeceğimiz bant aralığı 2400 dolar.

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"COŞKUYU PİYASALAR SATIN ALMAYA BAŞLADI"

Şu anda görünüm pozitif. Neden altın fiyatları yükseldi? Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın eylül ayı itibarıyla faiz indirimine başlayacağını fiyatlamaya başladı. Enflasyon rakamları geriledi. Fed'in faiz indirimi ihtimalleri güçlenmiş oldu. O yüzden faiz indirimleri eşittir altın ve gümüş fiyatlarının yükselişi anlamına geliyor. O yüzden bu coşkuyu piyasalar satın almaya başladı.

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"TEMMUZDAN İTİBAREN HER AY REKOR TEST EDECEK"

Gram altın da 2567 lira seviyesine yükseldi. Bayramdan önce onlarca kez temmuz ayının hazırlığını yapın, yeni yükselişler başlıyor, rekorlara hazırlanın diyordum. Yıl sonuna kadar beklentimiz pozitif yönde. 3000-3500 lira aralığını bekliyoruz. Temmuz ayından itibaren her ay rekor test edecek altın piyasası bekliyorum.


Express
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