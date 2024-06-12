SON DAKİKA: Fed faiz kararı, ABD enflasyonu… Hepsi bugün peş peşe açıklanacak: Altın fiyatları kırılmanın eşiğinde! Saat 21.30 sonrası için çifte senaryo

Son dakika: Piyasalarda kader haftası geldi. Altın fiyatları için bugün iki önemli veri sadece birkaç saat ara ile açıklanacak. Önce ABD enflasyon verisi saat 15.30’da, ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ise TSİ 21.00’de açıklanacak. 21.30’da ise sahneye paranın patronu Jeromel Powell çıkacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Haziran toplantısında Fed’in faiz oranlarında bir değişim beklenmezken, toplantı sonrasında yayınlanacak projeksiyonlar ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları piyasaların yakın takibinde olacak. Toplantıda açıklanacak olan projeksiyonlar ve politika faizinin geleceğine dair sinyal veren açıklamalar piyasa tarafından yakından takip edilecek.

Ekonomistler üç adet olan faiz indirim beklentisinin 2024 yılı için iki adete revize edileceğini düşünüyor. Daha aşağı yönde bir revizyon gelmesi ile de piyasalarda risk iştahının baskılanabileceği kaydediliyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANIYOR

Bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi en az Fed toplantısı kadar kritik. Manşet rakamın yüzde 3,4, çekirdek tarafının ise yüzde 3,5 gelmesi bekleniyor. Önceki verilere bakıldığında piyasa çekirdek tarafında yavaşlamanın devam etmesini bekliyor.

ENFLASYON ZAYIF GELİRSE FAİZ İNDİRİMİ DAHA YAKIN

Bu kapsamda Yapı ve Kredi Bankası ekonomistleri piyasalara ilişkin değerlendirmesinde şu yorumu yapıyorlar:

“Yılın ikinci yarısında büyük merkez bankalarından senkronize faiz indirimleri gelmeye başladı. Geçen hafta Kanada Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası gevşeme patikasında ilk adımlarını attılar. Bugün açıklanacak ABD TÜFE verisinin zayıf gelmesi, Fed faiz indirim beklentilerinin kuvvetlenmesine neden olabilir. Faiz indirim beklentilerinin kuvvetlenmesi ise ortaya çıkan faiz farkı, zaman farkı ayrışmasının kapanmasına neden olabilir.”

Ekonomistler ayrıca, 2024 yılının kalanı için Fed'in nasıl bir politika izleyeceği konusunda belirsizliğin devam ettiğini bildirerek, “Piyasalarda makro veriler ve sonuçlarına göre faiz indirim beklentileri sürekli değişiyor. Açıklanacak veri ve Fed toplantısında sonuçlanacak nokta grafik bu belirsizliğin azalmasına ve piyasalara yön konusunda yardımcı olabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullanıyorlar.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Bu kapsamda heyecanlı bekleyişini sürdüren altın fiyatları Çarşamba günü düşüşe geçti ve iki günlük kazanç serisini sonlandırmış gibi görünüyor. Fed'in Eylül ayında faiz indirimine ilişkin azalan bahisler ABD Doları’nı desteklemeye ve yükselişi sınırlandırmaya devam ediyor. Ons altın fiyatı bu sabah 2.431 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde altın fiyatları da sakin bir seyir izliyor. 22 ayar gram altın 2.386 TL, 24 ayar gram altın 2.564 TL, yeni çeyrek altın fiyatı 4.066 TL, eski çeyrek altın 4.024 TL, yarım altın 8.131 TL, Cumhuriyet altını 16.543 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 2.386 TL’den değerleniyor.

ALTIN ENFLASYON VE FED FAİZ KARARI SONRASINDA NE OLUR?

Piyasa analisti James Hyerczyk bu soruya yanıt verdi. Uzman isim, “Altın 2.277,34 dolardaki destek seviyesine yaklaşıyor. Yaklaşan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu beklenenden daha yüksek enflasyon gösterirse, Fed’in faiz indirimlerini erteleme olasılığı altın fiyatlarını bu seviyenin altına itebilir. Ayrıca, Fed’in nokta grafiği bu yıl çok az faiz indirimi olacağını ya da hiç olmayacağını gösterirse, altın ilave aşağı yönlü baskıyla karşılaşabilir” yorumunu yaptı.

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gram altın yatırımcısına seslenerek, “Temmuz ayı itibariyle gram altında yükseliş beklentim devam ediyor. Bu yıl sonunda 3000-3500 TL öngörüm devam ediyor” dedi.

“YILIN SON DÜŞÜŞLERİ”

“Yine jeopolitik gerilimler tırmanıyor, küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler sürüyor” diyen uzman isim, “Şimdi de Avrupa'daki siyasi gerginlikler gündeme geldi. Fed'in bu yıl sonunda en az bir kez faiz indirimi olasılığını düşündüğünü söyleyebilirim. Bunlar da altın fiyatlarını pozitif etkiler. O yüzden yılın son düşüşleri diyebilirim. Hem ons altında hem gram altında yılın ikinci yarısında bu düşüşlerin kalacağını düşünmüyorum” şeklinde yorumda bulundu.



