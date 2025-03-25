'Talep düştü' Gram altın için rakam verdi! 'Ons altın da desteklemeye devam ederse...'

Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları ne kadar olacak? Hem elinde altın bulunduranlar hem de altına yatırım yapmayı düşünenler altınla ilgili gelişmeleri ve hareketleri dikkatle takip ederken uzmanların altın yorumları da merak ediliyor. Son olarak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı'dan da bir altın değerlendirmesi geldi.

"ALTIN YATIRIMCISININ HALA YOLU BERRAK DEĞİL"

A Para canlı yayınında konuşan Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Altın yatırımcısının hala aslında yolu berrak değil. Gelen verilere baktığımızda o yolun şeffaflaştığını göremiyoruz, özellikle ABD cephesinde. O yüzden tabii ki yatırımcı her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor tüm dünyada, ülkemizde de diyebiliriz ve tabii ki başta Hindistan olmak üzere artık yavaş yavaş orada altın sezonu da başlamaya yakınlaştı ve tabii Merkez Bankasının alımlarında Çin ve Hindistan düzeyinde de Avrupa'da Polonya düzeyinde de devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir miktar Şubat ayında gerileme olmuştu Merkez Bankası alımlarında. Zaten onun fiyatlara yansımasını görmüştük; 2800 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Ama daha sonra yeniden yeni zirvelerin geldiğini gördük. Muhtemelen Mart ayında da Merkez Bankası alımları devam etti. Sadece bireysel değil kurumsal bazda da alımların geldiğini görüyoruz. Bu ise zaten altın fiyatlarında her düşüşte talebin geldiğini gösteriyor.

Tabii bu hafta bir miktar satışla başladı. Hem Rusya Ukrayna süreci bir miktar altın fiyatlarını şu an manipüle ediyor diyelim, aşağı yönde yukarı yönde en azından ateşkes gelmesi durumunda olası düşüşlerde çok da fazla alıcı kalmak istemeyen yatırımcıları olmuş olabilir. Bir yandan da tabii özellikle Amerika'ya taşınan altınların yavaş yavaş vadelerinin gelmesi, Mart sonunda nisan sonunda süreler verilmişti aslında, oradaki aslında teslimatların comexte gerçekleşmiş olması bir miktar altını aşağıya çekiyor. Bir de bu dün akşam itibarıyla Atlanta FED başkanı Bostic'in konuşmalarını dinlemiştik. Şunu görüyoruz; FED başkanları da FED üyeleri de aslında daha çok faiz indirimleri noktasında FED'in daha sakin kalması, daha zamana bırakması konusunda hemfikir olduğunu görüyoruz. Çünkü Bostic de yılın sonuna kadar bir faiz indiriminin daha uygun olacağını söylemiş oldu.

Tabii bir yandan Fed'i takip ettik geçtiğimiz hafta; hem işsizlik hem de enflasyon rakamlarında yukarı yönü revizenin olduğunu görüyoruz, büyüme rakamlarında da aşağı yönü bir revize söz konusu. O yüzden bu hafta gelecek olan PCE rakamları FED'in takip edeceği enflasyon rakamı ama Amerika geneline de baktığımızda özellikle parasal sıkılaşmanın hızının yavaşlamış olması, belki ilerleyen süreçlerde yeniden parasal genişlemeye doğru gidebilecek olan bir hamleyle beraber risk iştahının yüksek olması yani Borsalar kanadının yeniden toparlandığını görüyoruz, bu ise değerli metallerin bir miktar baskılanması sağlıyor.

"ALTIN YATIRIMCISI AÇISINDAN ÇOK İLGİNÇ BİR YIL OLDU"

Tabii ki altın yatırımcısı açısından çok ilginç bir yıl oldu. Yılın başından bu yana ciddi anlamda değer kazanımının olduğunu görüyoruz dolar bazlı ve TL bazlı. O yüzden altın bir miktar aslında Martın son haftalarında bir miktar dinlenmeyi tercih etti, bir miktar düzeltme hareketi içerisine girdiğini söyleyebiliriz.

ONS ALTINDA SON DURUM

3000 dolar şu an itibarıyla önemli bir destek seviyesi oldu. Zaten 3000 doları hep işaret ediyorduk, şimdi de destek haline geldi. Hem geçtiğimiz hafta hem de bu hafta 3000 doları dün itibarıyla test ettiğini görüyoruz, 3003 dolarları test etti ama yeniden oradan talepler geldiğini gördük. O yüzden muhtemelen düşemeyen bir altınla karşı karşıyayız. Düzeltmelerinin daha sınırlı olduğu, daha sert olduğu, belki gün içerisinde de bizim piyasanın açık olduğu saatlere denk gelmeyen saatlerde yani ABD seansında o sert hareketleri ve Asya seansında geldiği görüyoruz. O yüzden tabii altın yatırımcısı açısından trade'e kapalı yani anlık al satışların riskli olduğu ama bekleyip daha uzun vadede altını tutmanın daha mantıklı olduğu bir dönem yaşıyoruz.

O yüzden ons altında 3000 doların altındaki gerilemelerde, belki 2950 dolar seviyelerine kadar gerilemeler görebiliriz ki zaten 2800 dolar seviyesi de ana destek seviyemiz. Yukarıda ise burada bayrak formasyonu var haftalık bazda takip ettiğimiz, burada da 3140 dolar seviyesine doğru bir hareketlenme önümüzdeki süreçte görülebilir.

Tabii tarife savaşlarının vermiş olduğu ekonomik yorgunluğun ekonomilere getirmiş olduğu durgunlukla beraber bu belirsizlikten bahsedebiliyoruz. Ama kısa vadede yine geri çekilmeler o düzeltmelerde alım fırsat olarak değerlendirilebilir. Yukarı hamlelerde ise bekle gör ve fiyatı takip et süreci işleyebilir.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Bizim ülkemizde gram altında yeni rekor gelmişti. 4000 TL seviyelerine kadar Dolar TL kaynaklı bir yükseliş görmüştük. Nitekim daha güçlü diyebiliriz zaten geçtiğimiz haftalarda da gram altın yatırımcısının aslında ons altın yatırımcısına göre bir miktar daha ön planda olabileceğini söylemiştik. Bunun etkisiyle beraber gram altın bir miktar döviz cephesinden etkilendi diyebiliriz. Burada 4 bin TL'nin yolu açılmıştı, ons altın da eğer yine gram altını desteklemeye devam ederse artık 4000 - 4500 TL bandını konuşabiliriz. Hem iç piyasada hem de dünya piyasasında altın talebi devam ediyor diyelim"

"Gram altın yatırımcısını neler bekliyor? Satış için uygun bir zaman mı? Alım için doğru bir fırsat oluşturur mu? Kapalıçarşı'da altın noktasında nasıl bir ortam var?" sorusu üzerine Sarı şu ifadeleri kullandı:

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

"Geçtiğimiz hafta bir miktar hareketlilik vardı altın cephesinde, bir miktar talep geldiğini gördük. Ama bu hafta daha sakin başladı. Aslında geçtiğimiz hafta da son haftalarda özellikle 3500'lerin üzerine çıktığı zaman gram altında evet bir miktar talebin geldiğini gördük ama ondan sonra talep düştü. O ilk çıkışlarda genelde talep geldiğini görüyoruz. Yine geçtiğimiz hafta da fiyat tepkisini gösterdiği noktada talebin geldiğini gördük ama daha sonra yavaş yavaş talebin e azaldığını gördük. O eski günlerdeki gibi işte seçim dönemlerinde yaşamıştık; ciddi fiyat farklılıkları vardı, altın kotası geldiği zamanlarda ciddi fiyat hareketlilikleri, fiyat farklılıkları vardı... Şimdi onlar yok. Yani bu hem iç talebin ciddi anlamda hala düşük taleple karşı karşı karşı karşıya kaldığını bize gösteriyor hem de tabii ki talebin az olması da o kotanın da aslında aşılamaması ve fiyat farkının da oluşmaması anlamına geliyor. O yüzden uluslararası piyasalarla Kapalı Çarşı piyasası neredeyse birbirine şu an yakın seyrediyor. Ama teknik olarak tabii dünyadaki karışıklık bütün aslında dünyaya sirayet eden karışıklığın altın cephesine ülkemize de yansımasını bekleyebiliriz.

Tabii kur tarafında Merkez Bankası'nın elinin masada olmuş olması gram altının fiyatlarının daha dengeli daha kontrollü bir şekilde olmasını sağlıyor ama şunu da unutmamak gerekiyor; yılın başından bu yana gram altında yüzde 23 değer kazanımı oldu, hızlı bir başlangıç oldu. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz yüzde 50 değer kazanımı olmuştu gram altında. Enflasyonu yenen tek enstrüman altın diyebiliriz iç piyasada. Bu da altın yatırımcısının bir kez daha yüzlerinin güldüğü ya da parasının değerini koruduğu noktada önemli bir hamle olmuş oldu. O yüzden iç piyasadaki talebe baktığımızda daha sakin bir fiyatlandırma görüyoruz ama hem dolardaki hem de ons altındaki hareketlilikle beraber gram altının aslında hem dövizi hem de global ons altındaki performansı geçtiğini söyleyebiliriz yılın başından bu yana yüzde 23 ile"