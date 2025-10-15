FİNANS

Talep patlayınca külçe külçe uçaklarla taşımaya başladılar! Yüzde 70 arttı, stok değeri 40 milyar dolar

Altın tarihi zirvelerini görürken gümüş fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Uzmanların sık sık öneride bulunduğu gram gümüşün fiyatı 70 lirayı geçti. Yatırımcısına kazandıran gümüşün bu kadar ön plana çıkmasının ise birkaç nedeni var. Azalan stok ve sanayide artan talep nedeniyle gümüş fiyatları yükselişine devam ediyor. Peki şu anda gram gümüş ve ons gümüş ne kadar? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Altın rekor üzerine rekor kırarken gümüş fiyatları yükselerek yatırımcısının yüzünü güldürüyor. 1 Ocak tarihinde 32,87 TL olarak gram gümüş 70 lirayı aştı. Yatırım sepetleride önemli bir yer tutmaya başlayan gümüşe olan talep ise artıyor. Gümüşte yaşanan arz sıkışıklığı Londra piyasasında bu yıl yüzde 70’lik bir artışa neden oldu; bu, ekim ortası itibarıyla altındaki yüzde 55’lik artışla karşılaştırıldığında oldukça dikkat çekiyor.

EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Forbes'in haberine göre, gümüş birçok üründe için kullanıldığından dolayı gerçek dünyada önemli bir yer kaplıyor. Yatırımcılar sepetini gümüş ile doldurmaya çalışırken stoklarda yılların en düşük seviyesi görülüyor.

ABD, Fransa ve Japonya gibi büyük ekonomilerdeki siyasi ve mali belirsizlikler, bu ülkelerin para birimleri üzerinde baskı oluşturuyor. Bundan dolayı ise yatırımcılar güvenli liman olan altın ve gümüşe yönelmeye başladı.

GÜMÜŞ STOĞU DAHA FAZLA

Gümüş piyasası ise altına kıyasla daha dar. Günlük işlem hacmi daha düşük, stoklar daha sıkı olarak karşımıza çıkıyor. Londra Kıymetli Madenler Piyasası Birliği’nin (LBMA) denetimindeki kasalarda yaklaşık 790 milyon ons gümüş bulunurken, altın miktarı 284 milyon ons civarında. Ancak gümüş, ağırlık başına çok daha az değerli. Londra’daki gümüş stoğunun toplam değeri yaklaşık 40 milyar dolar iken, altınınki 1.1 trilyon dolar.

UÇAKLA GÜMÜŞ TAŞIYORLAR

Bazı tüccarlar, Londra ile New York arasındaki fiyat farklarından yararlanmak amacıyla, genellikle altın taşımak için tercih edilen pahalı bir yöntem olan transatlantik kargo uçuşlarında gümüş külçeleri taşımak üzere yer ayırtmaya başladılar. Gümüş macunu, güneş paneli üretiminde kritik bir bileşen olduğundan, kalıcı yüksek fiyatlar karlılığı azaltabilir ve firmaları, gümüş bileşenleri başka metallerle değiştirme yollarını araştırmaya itebilir.
CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

