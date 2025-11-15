FİNANS

Tam altın fiyatları geri çekildi: Yatırımcılar ne yapmalı?

Altın fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın, hafta başında gördüğü 5700 TL seviyesinden geri çekilerek 5500 TL'nin altına indi. Uzmanlar, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırırken, altın fiyatlarının geleceğiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Ezgi Sivritepe

Altın piyasası, son dönemde yatırımcıların yakından takip ettiği bir alan haline geldi. Özellikle küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişeleri, altına olan talebi artırırken, fiyatlarda da dalgalanmalara neden oluyor. Hafta başında yükseliş trendine giren gram altın, 5700 TL seviyesini test ettikten sonra, özellikle ABD'den gelen haber akışının etkisiyle düşüşe geçti. Şu anda 5500 TL'nin altında işlem gören gram altın, yatırımcıların kafasında soru işaretleri yaratıyor.

Tam altın fiyatları da bu gelişmelerden nasibini aldı. Gram altındaki düşüş, tam altın fiyatlarını da aşağı çekti. Yatırımcılar, tam altın alım satımı yapmadan önce piyasayı dikkatli bir şekilde analiz etmeli ve uzman görüşlerini dikkate almalıdır. Aksi takdirde, ani düşüşler karşısında zarar etme riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

Altın piyasasında belirsizlikler devam ediyor. Yatırımcıların, risk toleranslarını ve yatırım hedeflerini göz önünde bulundurarak, uzmanların tavsiyelerini dikkate alarak hareket etmeleri gerekiyor. Kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmemek için uzun vadeli bir perspektifle yatırım yapmak ve portföy çeşitlendirmesi yapmak da önemli bir strateji olabilir. Özellikle FED'in faiz kararları ve küresel enflasyon verileri yakından takip edilmelidir.

