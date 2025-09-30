FİNANS

Trump'ın 'altın' takıntısı! 'Çıldırıyorlar' Her yeri altınla doldurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın altın tutkusu dikkat çekerken "Midas sendromu" yorumlarına da neden oldu. Beyaz Saray'ı altın süslemelerle donatmayı sürdüren Trump, 24 ayar olduğunu ileri sürdüğü bu süslemelerin yabancı liderleri "çıldırttığını" öne sürdü.

Hande Dağ

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde Beyaz Saray'da adeta altın çılgınlığı yaşanıyor. Trump'ın son aylarda Oval Ofis ve Beyaz Saray'daki altınlaştırma çalışmaları hız kazanmış görünüyor. Trump'ın yönetimi sırasında Oval Ofis'teki şöminenin üzerindeki altın kupa ve vazoların sayısı katlanarak arttı.

24 AYAR OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

TGRT Haber'de yer alan habere göre; çoğu som 24 ayar altın olmayan bu süslemeler altın renkli boyadan ibaret veya sadece altın kaplamalı. Ancak ABD Başkanı bu objelerin 24 ayar olduğunu ileri sürüyor.

Trump sosyal medya hesabından paylaşım yaparak altın süslemelerin yabancı liderleri çıldırttığını öne sürdü. Başarı ve görünüm açısından gelmiş geçmiş en iyi Oval Ofis diyen Trump yeni altın işlemelerini tanıttı.

"MİDAS SENDROMU" YORUMLARI

Trump'ın altın takıntısı "Amerikan başkanı Midas sendromu yaşıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Yunan mitolojisine göre Frigya kralı olan Midas dokunduğu her şeyin altın olmasını istemişti. Efsaneye göre bu isteği yerine gelen Midas daha sonra büyük hüsran yaşamıştı.

