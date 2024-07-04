‘Ucuz almayı fırsat gördürmüyorlar…’ Gram altın fiyatı için İslam Memiş böyle seslendi: ‘Yarın için iki ihtimal var’ diyerek altın tahminini açıkladı

ABD Doları'ndaki (USD) sürekli zayıflık ve durgun ABD Hazine tahvili getirileri, 4 Temmuz ABD tatilinin zayıfladığı piyasa koşullarının ortasında altın fiyatlarını destekledi. Ons altın sekiz günlük zirve olan 2.365 dolara kadar yükseldi.

EYLÜL İHTİMALİ YENİDEN YÜKSELİŞTE

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Salı günü enflasyondaki son ilerlemeyi alkışlasa da faiz oranlarını düşürmeye başlamak için daha fazlasını görmek istediğini sözlerine ekledi. Bu gelişmenin ardından dün de ABD özel sektör istihdam verisi tahminlerin altında kaldı. ABD'deki cesaret kırıcı veriler, Eylül ayındaki Fed faiz indirimi ihtimalini artırdı ve piyasalar artık veri yayınlanmadan önce görülen yüzde 67'lik olasılığa karşın yüzde 73'lük bir olasılığı fiyatlıyor.

BUGÜN GRAM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yurt içi tarafta ise 24 ayar gram altın fiyatı 2.623 liradan değerleniyor. Çeyrek altın fiyatı 4.162 TL, Cumhuriyet altını 16.914 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 2.441 TL seviyelerinde bulunuyor.

YARINA DİKKAT!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasaların gözünü yarın açıklanacak ABD Tarım Dışı istihdam verisine çevirdiğini belirterek, “Ama tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra iki ihtimal var. Ya 2300 dolar ya da 2360 dolar. Bu bant aralığında hangi yöne kırılacağına o gün karar verecek” dedi.

GRAM ALTIN İÇİN MAKAS ARALIĞI UYARISI

Gram altın fiyatları için makas aralığına dikkat çeken İslam Memiş, “Ufak da olsa yukarı yönlü hareketlilik var. Ons altın daha yatay. Bu kez makası açıyorlar. Ucuz almayı fırsat gördürmüyorlar. Fiziki altın tarafta makas aralığına dikkat etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.







