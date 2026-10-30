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SPK, kredili işlemlerde öz kaynak oranına ilişkin uygulamanın süresini uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin 13 Kasım seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi.

SPK, kredili işlemlerde öz kaynak oranına ilişkin uygulamanın süresini uzattı

SPK bültenine göre, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla daha önce alınan tedbirin uygulama süresi uzatıldı.

Bu kapsamda, 30 Ekim'e kadar devam edeceği açıklanan "kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamanın" 13 Kasım seans sonuna kadar sürdürülmesine karar verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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