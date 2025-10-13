'Vatandaş öyle zannediyor' Mert Başaran ezber bozdu 'Altın daha çok kazandırmıştır' yanıtına 'Bravo, bilemedin' dedi

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükselişle beraber yatırımcılar hangi yatırım aracının daha çok kazandırdığını tartışmaya devam ediyor. Altının daha çok kazandırdığına dair algıyla alakalı Mert Başaran'dan çarpıcı bir çıkış ve dikkat çeken veriler geldi. İşte detaylar...

"BRAVO! BİLEMEDİN"

Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, Ekol TV'de "Aziz Akova ve Mert Başaran ile Paranın Yönü" programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Başaran, Akova'ya "Son 5 yılda altın mı daha çok kazandırmıştır, bireysel emeklilikteki hisse senedi fonları mı?" sorusunu yöneltti. Akova'ya gelen "Kesinlikle altın kazandırmıştır" yanıtı üzerine Başaran "Bravo. Bilemedin" dedi.

"ALTIN ÇOK KAZANDIRIYOR YANILGISI VAR"

Devamında Başaran "İşte bak yanılgı. Altın çok kazandırıyor yanılgısı var çünkü. Belli dönemlerde çok arttı doğru ama... Vatandaş öyle zannediyor ama değil" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine tablo üzerinde gösteren Başaran "Altın katılım EYF yüzde 1100 civarında. Yani 11 kat artmış çok güzel. Doları 2'ye katlamış çok güzel. Ama bakarsan hisse senedi ağırlıklı bireysel emeklilik bak yüzde 1500 civarı... Dolayısıyla burada iki tane yanılgı çıkıyor. Bir; bireysel emeklilik pişmanlıktır, yanlış, değilmiş. Bir de bunun üzerine yüzde 30 daha var, Devlet katkısı da koyarsan yüzde 2000. Onu da koyunca yüzde 2000. Yani 1 kilo altının 2 kilo olmuş. Şaka gibi, neredeyse... Son 5 yılda" ifadelerini kullandı.

"BİZİM HAFIZAMIZ SINIRLI"

Başaran "Niye böyle bir yanılgı var altınla ilgili. Çünkü son 2 yıl... Bizim hafızamız sınırlı. Bu kadar net. Biz son iki ayı hatırlıyoruz. Yani bugün altın deriz, yarın kripto deriz. Son günlerde altın bu kadar çok arttığı için altını böyle görüyoruz ama ondan önceki 3 yılda altın hiçbir şey yapmadı, borsa uçmuştu. Ve bu kadar borsanın o kötü olduğu dönemde böyle. Ama burada ne var? Bireysel emeklilikteki hisse senedi fonları, normal vatandaşın, hep onu anlatıyorum, fon alması lazım diyorum ya, senin seçtiğin hisse senetleri gibi değil, çünkü endeks olarak bakarsan endeks bu kadar iyi değil, endeks altının altında kaldı yüzde 900 falan, endeks olarak bakarsanız borsa hiçbir şey değildir, ama iyi fonlar, büyük şirketlerin yönettiği fonlar uzun vadede iyi kazandırır demek isteme nedenim bu her zaman" şeklinde konuştu.

"DÖNEMLERE GÖRE DEĞİŞİR"

Devamında Başaran "Bu artacak, şu artacak demiyoruz. Ama şunu diyoruz; hisse senedini sen kendin seçersen çoğunlukla yanlış seçersin, hisse senedi ağırlıklı fonları seçmeniz lazım, ve bireysel emeklilik kötü deniyor, alın size neresi kötü, efsane olan altını bu kadar kötü dönemde geçmiş. Rakam ortada. Anlatmaya çalıştığım şey; dönemlere göre değişir" dedi.

