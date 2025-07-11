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'Yamana atmamak lazım' Gram altın için yeni tahmin! O tarihi işaret etti 'Yatırımcının dikkat edeceği...'

Altın son haftalarda dinlenmeye geçti. Hızlı yükselişlerinin ardından geri çekilmeler yaşayan gram altın için yatırımcı bekleyişini sürdürüyor. Sepetine altın eklemek isteyenler için fırsat halinde olan bu geri çekilmelerin ardından yükselişlerin de yavaş yavaş gelmeye başladı. Uzman isim, Ağustos ayını işaret ederek fiyatların daha da yükseleceğini açıkladı.

'Yamana atmamak lazım' Gram altın için yeni tahmin! O tarihi işaret etti 'Yatırımcının dikkat edeceği...'
Ezgi Sivritepe

Altın dünden beri yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda geri çekilmeleri ile altın almak isteyenler için fırsat ortamı oluşturan altın yukarı yönlü kıpırdanmaya başladı. Uzmanlar yıl sonu beklentilerini 4 bin 500 TL bandından tutsa da yatırımcı bu seviyenin ne zaman geleceğini merak ediyor.

Yamana atmamak lazım Gram altın için yeni tahmin! O tarihi işaret etti Yatırımcının dikkat edeceği... 1

Son olarak gram altın haftanın gününe 4 bin 301 liradan başlarken ons altın 3 bin 331 dolar seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde ise altın 4 bin 226 lira seviyesine kadar gerilemişti. Altın tarafındaki yükseliş yakından takip edilirken küresel ölçekte yaşanacak gelişmelerin altını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Yamana atmamak lazım Gram altın için yeni tahmin! O tarihi işaret etti Yatırımcının dikkat edeceği... 2

"FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK"

EKOL TV'ye konuşan Piyasa Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, Ağustos ayını işaret etti. Tuğsavrol, "Fırtına öncesi sessizlik diyebiliriz buna. Fakat altın tarafında yatayda gezerken bir anda ABD Başkanı Trump tarafından gelen açıklamaların neticesinde tekrardan ons tarafında yükselişleri görebiliriz. Bunu yamana atmamak lazım bunu özellikle söyleyelim istiyorum" dedi.

Yamana atmamak lazım Gram altın için yeni tahmin! O tarihi işaret etti Yatırımcının dikkat edeceği... 3

ALTIN İÇİN O TARİHE DİKKAT!

Gram altın tarafındaki yükselişleri Ağustos'un ikinci yarısından itibaren görebileceklerini kaydeden Tuğsavrol, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Yamana atmamak lazım Gram altın için yeni tahmin! O tarihi işaret etti Yatırımcının dikkat edeceği... 4

" Bunun için en büyük sebep ise hem bizim ülkemizde 25 Temmuz ayında olması beklenen faiz indirimi beklentisi ve FED tarafından gelebilecek faiz indirimi beklentisi. Yani özellikle yatırımcının dikkat edeceği tarihler ağustos ayından sonraki tarihler olursa daha iyi olabileceğini söyleyebiliriz"

Yamana atmamak lazım Gram altın için yeni tahmin! O tarihi işaret etti Yatırımcının dikkat edeceği... 5

Tuğsavrol, "Yıl sonu için Dolar/TL etkisi nedeniyle gram altın tarafında 5 bin - 5 bin 500 seviyesini telaffuz edebiliriz" deyip sözlerini noktaladı.
Yamana atmamak lazım Gram altın için yeni tahmin! O tarihi işaret etti Yatırımcının dikkat edeceği... 6

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.315,57
4.316,06
% 0.75
09:22
Ons Altın / TL
134.192,05
134.214,26
% 0.73
09:37
Ons Altın / USD
3.340,72
3.341,09
% 0.51
09:37
Çeyrek Altın
6.904,91
7.056,76
% 0.75
09:22
Yarım Altın
13.765,76
14.112,62
% 0.75
09:22
Ziynet Altın
27.617,82
28.138,93
% 0.75
09:22
Cumhuriyet Altını
28.445,00
28.876,00
% 0.78
17:05
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