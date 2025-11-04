Yatırımcının gözü altın fiyatlarında! Yeni hedef 6 bin TL... "Piyasaya yeniden girme şansı"

Altında yaşanan hareketlilik yatırımcının dikkatini bu noktaya çekti. Bir anda 5 bin 905 TL seviyesine çıkan altın daha sonra düşüşe geçti. Altın yeni haftaya ise 5 bin 380 TL seviyesinde başladı.

"YATIRIMCILAR İÇİN PİYASAYA YENİDEN GİRME ŞANSI"

Altın yatırımcısının dikkati ise uzmanlara dönmüş durumda. Bazı uzmanlar bu seviyelerin alım fırsatı olduğunu vurguladı. Standard Chartered Bank, altın fiyatlarının 4 bin dolar seviyesine kadar yaklaşmasını, yatırımcılar için piyasaya yeniden girme şansı olarak değerlendiriyor ve "Düşüşü Satın Al" stratejisini öneriyor.

ALTINDA HEDEF 6 BİN TL

Banka, altının ana yükseliş itici güçlerinin sağlam durduğunu belirterek 12 aylık fiyat hedefini 4 bin 500 dolar olarak korudu. Altının onsunun 4 bin 500 doları aşması halinde güncel dolar kuru 42,07 lira seviyelerinde kalırsa gram altının 6 bin lirayı aşması bekleniyor.

12 İYİNDE 4 BİN 500 DOLARA ULAŞACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Standard Chartered analistleri, piyasadaki "normalleşmenin" birkaç hafta sürebileceğini öngörse de, altın için güçlü teknik destek seviyelerinin 3 bin 945 dolar ile 4 bin 60 dolar aralığında olduğunu belirtiyor. Bu geri çekilmenin portföye altın eklemek için bir fırsat olduğunu vurgulayan banka, projeksiyonlarını sürdürerek altının 12 ay içinde 4 bin 500 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

GOLDMAN SACHS DA TAVSİYEDE BULUNMUŞTU

Goldman Sachs, Batı dünyasından gelen güçlü Borsa Yatırım Fonları (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarına dayanarak göstererek, Aralık 2026 altın fiyatı tahminini ons başına 4 bin 300 dolardan 4 bin 900 dolara yükseltti.

Goldman, "Yükseltilmiş altın fiyatı tahminimize yönelik risklerin hala net olarak yukarı yönlü olduğunu görüyoruz, çünkü özel sektörün portföy çeşitlenmesini nispeten küçük altın piyasasına yönlendirmesi, ETF hacmini tahminimizin üzerine çıkarabilir." dedi.