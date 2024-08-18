Yatırımcının gözü Fed'in faiz kararında! Altın yükselebilir... Sarı metalde son durum ne? (18 Ağustos 2024 Altının güncel fiyatı ne kadar?)

ABD'de yaşanan ekonomik hareketler ve dünyadaki küresel piyasaların hızlı değişimleri sonucu yatırımcılar pür dikkat bir şekilde altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali, Ortadoğu'daki jeopolitik riskler, piyasaların hızlı değişimleri sonucunda ons altın yüzde 2'lik bir değer kazanarak zirveyi görmüştü.

Milliyet yazarı Zeynep Aktaş'ın haberine göre, altın fiyatlarındaki artışın sebeplerinden biri ABD Merkez Bankası (Fed)’in faiz politikalarına yönelik beklentiler. Yatırımcılar, Fed’in faiz oranlarını ne kadar indireceğine dair ipuçları ararken, altın bu belirsizlik ortamında değer kazanmaya devam ediyor.

Fed'in alacağı faiz kararı altın fiyatlarını etkilemeye devam eden bir halde. Faizin düşmesi durumunda yatırımcıların altına olan ilgisi artabilir. Bundan dolayı sarı metal ivmesini yukarı yöne doğru sürdüreceğine işaret ediyor.

ALMAN BANKA TAHMİN DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMİŞTİ

Alman banka Commerzbank, altının ons fiyatı için tahmini revize ederek 2025 yılının ortasına kadar 2 bin 600 dolara kadar yükselecek demişti.

18 AĞUSTOS'A ALTIN NASIL NASIL BAŞLADI?

Gram altın güne 2.716 TL değerinde başladı. Cumhuriyet altını ise 17.945 TL seviyesinde seyrediyor. Geçtiğimiz günlerde zirveyi gören ons altın ise 2.508 dolar seviyesinde işlem görüyor.