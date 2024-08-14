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Yaz aylarında daha da arttı! Hem altın alacaklar hem de altın satacaklar için aynı oranda tehlike: Kuyumcular tek tek anlattı

14.08.2024 10:34
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Sahtesi gerçeğini aratmıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesi ile başlayan düğün sezonunda daha da arttı. Hem altın alanların hem de satanların korkulu rüyası oldu. Kuyumcular vatandaşların kalpazanların tuzağına düşmemesi için sahte altınla gerçek altını ayırmanın püf noktalarını anlattı.

Evlenecek çiftlerin heyecanla beklediği yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sayılarında gözle görülür artışlar yaşanmaya devam ediyor. Evlenecek çiftlerin ve vatandaşların bu günlerde en korkulu rüyasıysa sahte altın olmuş durumda. Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için önemli tavsiyelerde bulundu. Hayalleri yaşatacak öneme sahip altının püf noktaları yeni evlenecek çiftler için adeta hayati önem yaşıyor.

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İŞTE GERÇEK ALTININ EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ

Kuyumcu Ahmet Güney, sahte bilezik ve gerçek bileziği birbirinden ayırmanın mukavemete karşı bileziğin vereceği tepkiyle rahatlıkla ölçülebileceğini belirterek, “Elimizde 2 adet bileziğimiz var ve bunlardan bir tanesi sahte ve bir tanesi de gerçek altın. Bunları elimize aldığımızda özgül ağırlıklarını hissedebiliyoruz. Sahte olan altının ağırlığının görünüme oranla daha hafif olduğunu hissetmek mümkün. Sahte olan bileziğimize 2 birim ve 4 birim baskı uyguladığımızda yumuşama olmuyor. Gerçek altın bileziğimiz ise mukavemet esnasında yumuşama yaşıyor. Sahte altında mukavemet artsa da herhangi bir ezilme gerçekleşmiyor. Sahte altın içine katılan alaşımlarla sertlik sağlıyor fakat gerçeği yansıtmıyor” dedi.

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BİLİNDİK KUYUMCU TAVSİYESİ

Sahte altının görünümüne oranla daha hafif olduğuna dikkat çeken sarraf Ahmet Güney, altın alımında bilindik ve sürekliliği olan iş yerlerinden alışveriş yapılmasının önemine dikkat çekerek, “Yaz aylarındayız ve günümüzde düğünlerin sayısı oldukça artmış durumda. Düğünlerde insanlar dostlarına takılar takıyorlar ve bu dönemde evlenecek çiftler ile vatandaşlarımız kalpazanların hedefi oluyorlar. Vatandaşlarımızın kalpazanlar yüzünden mağdur olmaması için sahte altını, gerçek altınla ayrıştıran özelliklerden bahsetmek istiyorum. Burada elinize aldığınız sahte altın elinize aldığınız ağırlığıyla hafif gelecektir. Altını elinize aldığında daha kıvamında ve daha tok ağırlıkta olduğunu hissettirecektir kendini. Kalpazanların bu şekilde mağduriyet yaşatmaması için bizim tavsiyemiz; genellikle bilindik, sizlere güven veren ve sürekli alışveriş yaptığınız sarrafları tercih ederek süreci ilerletmeniz. Bu şekilde mücevherat ürünlerini satın almak sizin faydanıza olacaktır” dedi.

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TEDARİKÇİ FİRMALAR DA DENETLENİYOR

Düğün sonrası yeni evli çiftlerin sahte altın ve düşük ayarlı altın karşısında hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Güney, tedarikçi firmaların da denetlenmesinin önem arz ettiğini belirterek, “Takıları takmanız halinde de üzerinize isminizi yazmanız bir aksilik olması durumunda kuyumcunuza ulaşarak mağduriyetin giderilmesi sağlanabilir. Düğünlerde insanlar heyecanla takıları alıyorlar, avuçları altınla doluyor. Kuyumcuya gelip, nakde çevirmek istediklerinde altının sahte olduğuyla veya düşük ayarlı olduğuyla karşılaşıyorlar. Burada insanlar sahte altın konusunda hayal kırıklığı yaşıyorlar. Burada hayal kırıklığını gidermek için doğru hamleler yapmak lazım. Başında önlemini alıp o şekilde ilerlemek lazım. Biz bu süreçte elimizden geldiğince tedarikçi firmalarımızı da denetliyoruz. Biz bu süreci doğru yönetip misafirlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız mağdur olurlarsa bize tekrar müracaatlarında biz çok mahcup oluruz. Bu mahcubiyete gerek görmeksizin biz kendimizi garantiye alarak müşterimize hizmetimizi vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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