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Yılın son kritik kararı açıklandı: Yatırımcıyı 'altın için sıkıntı' deyip uyardı! Kuyumcuya gitmek isteyenler için artık son şans olabilir!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
19.12.2024 08:36
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Piyasalar için kritik karar olan Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. Beklentiler üzerine Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesi sonra altın ve kripto piyasasında dalgalanmalara neden oldu. Peki 19 Aralık tarihinde gram altın ne kadar? Ons altında son durum ne? İşte detaylar...

Yılın son kritik kararı açıklandı: Yatırımcıyı 'altın için sıkıntı' deyip uyardı! Kuyumcuya gitmek isteyenler için artık son şans olabilir!

Amerika yılın son faiz kararını dün açıkladı. Beklentiler üzerine Fed politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,25- yüzde 4,50 bandına çekti. Faiz kararı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Fed'in başkanı Jerome Powell, "Enflasyon da hedefe doğru yaklaşıyor. Gelecekteki faiz indirimlerini değerlendirirken 'daha temkinli' olacağız" sözlerini kullandı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fed'in faiz kararı sonrası ise altın, kripto ve dolarda sert dalgalanmalar görüldü. 1 ayın en düşük seviyesini yaşayan altında ise nelerin olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Gram altın şu sıralarda 2 bin 940 bandında ilerliyorken; ons altın 2 bin 609 dolar seviyesinde seyrediyor.

2025 YILINDA FED'DEN 2 KERE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Fed'in 2025 yılında ise 2 kez faiz indirimi yapması beklenirken piyasaların nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Güçlü doların altında sıkıntı olabileceğini kaydederek, "Ons altının ilk etapta 2601 dolara gerilemesini bekliyorum. Ancak daha aşağılara da gidebilir. 2529 dolarlara doğru gitme ihtimali var" dedi.
Baydar, grram altının aşağı yönlü sinyal verdiğinin altını çizip, "Birinci hareket 2 bin 900 lira, ondan sonra da 2 bin 840 TL seviyeleri. 2900 lirada tutunma ihtimali var. İçeride dolar/TL yukarı yönlü hareket ederse gram altın, ons altındaki kadar düşmeyebilir" şeklinde konuştu.

2025 yılında altının stabil kalmasını bekleyen diğer analistler ise, belli bir aralıkta altının dalgalanabileceğini kaydederek, "Yatırımcılar, ons altın destek seviyelerine yaklaştıkça alım yönünde pozisyonları değerlendirebilir” dedi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.944,22
2.944,69
% 0.84
09:51
Ons Altın / TL
91.590,64
91.626,85
% 0.86
10:06
Ons Altın / USD
2.612,71
2.613,02
% 0.8
10:06
Çeyrek Altın
4.710,75
4.814,57
% 0.84
09:51
Yarım Altın
9.392,05
9.629,14
% 0.84
09:51
Ziynet Altın
18.842,99
19.199,39
% 0.84
09:51
Cumhuriyet Altını
19.993,00
20.295,00
% 0.13
17:03
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