Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber: 'Uygun bir ay değil'

Altın yatırımcısı gram, çeyrek, tam ve ons altının son fiyatlarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta hem yurt için hem de yurt dışı içi kritik bir hafta geride kalırken uzman isimlerden de piyasalar için önemli değerlendirmeler geliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıya 'dikkatli olun' uyarısında bulundu. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Altın ne kadar? Gümüş ne kadar kazandırdı? Yatırımcının sepetinde büyük yer kaplayan altın yatırımcısının yüzünü bu sene yükselişleri ile güldürdü. Arkasına rüzgarı alan gümüş ise yüzde 150'ye varan kazancı ile yatırım sepetlerinin vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor.

Özellikle bu sene merkez bankalarının altın alımını hızlandırmaları, jeopolitik gerilimler ve Donald Trump'ın küresel ölçekte oluşturduğu belirsiz iklim piyasaları adeta altüst etti. Her güne yeni bir rekor ile başlanan Ekim ayının ardından altın fiyatları durulmaya başladı.

Uzman isimler ise yılın son günlerine 2026 tahminlerini duyurmaya başladı. HaberTürk ekranlarında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 gram altın için 8 bin TL'yi işaret etti.
2026 İÇİN GRAM ALTIN HEDEFİ NE?

Memiş, Fed'in ve Merkez Bankası'nın faiz indirdiğini hatırlatarak, "Altın ve gümüş fiyatları yeni bir fiyatlama içerisine girdi. Piyasalar Amerika Merkez Bankası Fed'in 2026 yılında faiz indirimlerini devam ettireceğini bekliyor" dedi.

İsrail'in saldırı sinyali ile ons altının kıpırdandığını hatırlatan Memiş, "ons altın tekrar 4.300 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Gram altında hafta başında 5.800 liraydı. Ons altından destek alarak gram altın tarafında tekrar yükselişle haftayı tamamlıyoruz. Yine 6 bin TL aralığını kısa vadede takip etmeye devam ediyoruz yıl sonuna kadar. Yine 2026 yılına yetişkin yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. 2026 yılında gram altın tarafında hedefimiz 8 bin TL" şeklinde konuştu.
GÜMÜŞ YATIRIMCISI DİKKAT!

Beklenmedik bir haber akışı ile önümüzdeki yıl gram altında 5 haneli rakamların görülebileceğini kaydeden Memiş, bu yılın şampiyonunun gümüş olduğunu belirtti. Memiş, gümüş ile ilgili şu cümleleri kurdu:

"Gümüş bu hafta çok ciddi bir anlamda değer kazandı. 88 lira seviyesine kadar gram tarafında yine onsuz tarafta da 65 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Şampiyonluk gümüşte. Gram tarafında %150 civarında bir getiri sağladı. Ancak gümüş yatırımcımıza şu anda bu seviyelerin çok yüksek olduğunu, çok dikkat edilmesi gereken bir seviye olduğunu tekrar anımsatmak isteriz. Çünkü teknik olarak düzeltme ihtiyacı var. Altın gümüş rasyosu dediğimiz veri 67 seviyesine kadar geriledi. Buradan tekrar hızlı bir toparlanma gelebilir ve gümüş fiyatlarında o beklediğimiz teknik düzeltmeler yaşanabilir. Yani gümüş almak için uygun bir ayda değiliz. O yüzden Ocak ayını veya Şubat ayını beklemek lazım"
"BU FIRSATI DEĞERLENDİRMELİ"

Gümüş yatırımcısının temkinli olmasını kaydeden Memiş, altın için şunları söyleyip sözlerini noktaladı:

"Gram altın tarafında yine fiyata değil miktara odaklanmak lazım. Elinde altını olan, nakide ihtiyacı olmayan vatandaşlarımızın tekrar yükseliş yönlü beklentimizi bilmesi gerekiyor. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, alım için fırsat kolayanlar bence bu fırsatı değerlendirmeli. Çünkü Ocak ayı itibariyla tekrar riskler devam ediyor ve 2026 yılına ilişkin yükseliş yönlü beklentimiz devam etmekte. Ona göre karar verirlerse iyi olur. Yani bugünkü koşullar yine 2026 yılında altın fiyatlarının yükselişini destekliyor"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.901,44
5.902,25
% 0.77
23:59
Ons Altın / TL
183.527,61
183.629,31
% 0.78
23:59
Ons Altın / USD
4.299,26
4.299,85
% 0.54
23:59
Çeyrek Altın
9.442,30
9.650,17
% 0.77
23:59
Yarım Altın
18.825,58
19.300,34
% 0.77
23:59
Ziynet Altın
37.769,19
38.482,64
% 0.77
23:59
Cumhuriyet Altını
39.534,00
40.122,00
% 2.57
17:03
