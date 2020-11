Aşı Haberleri Pozitif Etkiliyor!

Faiz artışları ile 7.51 seviyesine inen Dolar kurunda, Yunanlı komutanı olan Alman fırkateyni AB Akdeniz denetimleri kapsamında izinsiz şekilde yük gemimize baskın yapınca bir anda 8.04 seviyesine yükseldi. Kurdaki tepki piyasanın kar satışlarına neden oldu ama gerilimin sona ermesi ile BIST yeniden alımlara geri döndü. Dolar'da 8.04 seviyesini bollinger direnci olarak görüyorum. Bu seviyenin yukarı kırılmasını beklemiyorum. Ama olur da geçecek olursa 8.20 seviyesinde de bir direnç olduğunu bilmenizi isterim. Ben, Dolar'ın yeniden 7.78'e doğru inmesini bekliyorum. Yabancı açısından yeterli artı faiz verilmiş oldu. 8.00 - 8.50 aralığında Dolar'ını bozup TL'de pozisyon alan yabancı açısından faiz getirisi de düşünülünce kur riski ciddi derecede azalmıştır. Yani her kur yükselişinde yabancı fon girişlerini görmeyi bekliyorum. Ancak İrini Operasyonu gibi gerilim arttırıcı gelişmeler bu düşüncelerimi değişikliğe uğratır.

Dün de uçuşlar öncesi aşı yaptırılmasının zorunlu olabileceği yönünde yapılan açıklamalar petrolü yukarı çekiyor. Aynı zamanda ulaştırma şirketlerine de bilançolarına aldırış etmeden işler yoluna giriyor beklentisi ile alımların sürmesine neden oluyor. Bu konudaki uyarımı şöyle tekrarlamak istiyorum! Muhtemelen yıl sonu bilançolar sektörde yine kötü gelecektir. Lakin uçuşlar normale döner ve yolcu sayıları pandeminin kontrol altına alınması ile artmaya başlayacak olursa diyerek, 2021 son çeyrek ve sonrası için orta-uzun vade fon planlarına dahil olabilirler. Ama bilanço dönemlerinde olası kar satış risklerinin olacağını da bilmek lazım. Şu an alınıyorlar. Teknikleri de bu yönde gelişim gösteriyor.

Gemimize hukuksuz biçimde yapılan müdahale sonrası Dışişleri Bakanımız cevabı sahada vermek için cumhurbaşkanımızın talimatı var açıklaması yaptı! Yani benzer bir müdahaleyi biz de önümüzdeki günlerde Alman ve Yunan gemilerine yapabiliriz. Bu nedenle karşılık riskini de her an beklemeli ve yaşanacak olursa olası yansımalarını göz ardı etmemeliyiz.

Reform Açıklamalarımız Sürüyor!

Umarım piyasa için asıl önemli olan hukuk, maliye, kamu harcama politikası, cari denge, uluslararası yatırım zeminini güçlendirici reformlar sözde kalmaz ve bir an önce devreye alınmaya başlar. Bunu gecikmeden yaparsak BIST TL bazlı daha çok sayıda rekor kıracaktır. Kurlar da yeniden düşmeye başlayacaktır.

Biden'in Ekibi Netleşiyor!

Trump'ın kaybettiğini kabulleniyor yönünde açıklamalar aşı haberlerinin peşinden gelince ABD borsaları da tarihi zirvelerini kırıyorlar. Dow 30.000 seviyesini de geçmiş oldu. Ocak ayı içinde yönetim değişimi tamamlanacak. Sonrasında bizimle gelişmeler ne olacak göreceğiz. Riskler büyük ama Türkiye herkes için çok önemli ve büyük bir ülke. O nedenle her an her konuda geri planda birçok görüşme ve pazarlık yapılıyor olabileceğini unutmamak gerekir. Ama yine de Biden işe başladığında S-400 sorunu önümüze gelecektir. Bu sorun aşılamazsa uygulanacak yaptırımın ne olacağı önemli. Tabii bir de Halkbank davası konusu var.

Kısacası önümüzdeki dönem için aşı, petrol, reform kararlarının etkisi ile pozitif bir BİST bekliyorum. Ama devamlı tekrarladığımız siyasi, jeopolitik risklerdeki belirsizlikler ve gelişmeler heran dalgalanmalar yaratabilir.