Borsalarda Kâr Satışlarına Dikkat Edin!

Şimdi gözler Avrupa Merkez Bankası ECB'nin kararında olacak. ECB'nin de faizlere dokunmayarak bekle gör politikasında olacağı bekleniyor. FED'in kararı sonrasında ABD borsaları yükseliş yaşarken benzer yükseliş AB borsalarında da yaşandı. Almanya Dax dünü yüzde 2.90 yükselişle kapatmıştı. Şuan futuresi de yüzde 1.30 artı gözüküyor. ECB'nin kararını bugün duyacağız. Kısacası gelişmiş dünyada kovid-19 nedeniyle çok ciddi bir daralma yaşanması beklendiği için, merkez bankalarının düşük faiz ve likidite verme dönemi devam edecek. Bu durum borsaları destekliyor. Bugün bizde de enflasyon raporu açıklanacak. Enflasyonda fiyatı düşen ithal girdiler nedeniyle düşüş görülmesi, bu nedenle TCMB'nın faiz indirimlerinin de sürmesi bekleniyor. Vakıfbank Faiz Düşürerek Sendikasyon Yeniledi! Vakıfbank, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla toplam 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Emirates NBD ve Abu Dhabi Commercial Bank’ın koordinatörlüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti, geçen yılın aynı dönemine göre 25 baz puan düşerek Libor +yüzde 2.25, avro maliyeti ise 40 baz puan düşerek Euribor +yüzde 2.00 seviyesinde gerçekleşti. Ziraat Bankası sonrası Vakıfbank da geçen yıl ile kıyasla ciddi bir faiz düşüşü ile sendikasyon sağlamış oldu.

Bugün BIST'in dışarıdaki bu gelişmelerle güne artı başlamasını bekliyorum. Ama dünkü uyarımı tekrarlamak istiyorum! Lütfen artık çok dikkatli olun. Bilançolar geliyor. Bazıları iyi, bazıları ise düşmüş görülüyor. Ama unutmayın ki, gelen üç aylıkların Ocak-Şubat ayları virüs daralmasının henüz bizi vurmadığı aylardı. Asıl altı aylık bilançolarda ciddi bozulmalar görüleceğini bilmenizi isterim. ABD ekonomisi için de beklenen daralma ilk çeyrek için yüzde 3.5 iken, gelen rakam yüzde 4.8 daralma şeklinde oldu. Bu yüzden BIST'in açılışında yaşanacak gapli yükseliş sonrasında, 101.900 geçilip 102.800'leri görebiliriz. Ama açıkçası daha öncesinde 102.800 üzerinde beklediğim 104.700 - 105.300 seviyelerini şuan için göreceğimiz konusunda tereddüt yaşıyorum. Eğer döviz likidetimizi yeniden artış yönünde değiştirecek bir dış kaynak anlaşması yaşanmazsa, olası yükselişler sonrasında endeks olarak kar satışlarının gelmesini yüksek bir risk olarak görüyorum. Ama bu kar satışlarını her an için ABD ve AB borsalarında da bekliyorum. Tüm borsalarda yaşanan son yükselişler sonrasında önemli bir kar realizasyonu yaşanabilir. En azından mevcut dirençler çok rahat geçilmeyip, bir düzeltme çok daha sağlıklı olacaktır görüşündeyim.