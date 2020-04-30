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Borsalarda Kâr Satışlarına Dikkat Edin!

AYDIN EROĞLU HABERLERİ  | 30.04.2020 11:18 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası FED politika faizlerini değiştirmeyerek yüzde 0 - yüzde 0.25 aralığında bıraktı. Faizlerin uzun süre düşük kalmaya devam edeceğini söyleyen FED Başkanı Powell ekonomide benzeri görülmemiş bir daralma yaşanacağını ama bundan sonra da parasal olarak desteklemeye devam edeceklerini, gerektiğinde tüm silahların kullanılacağını söyledi. FED kararı ile birlikte ABD borsalarında yükselişler yaşandı. Şu an için de ABD futurelerinde yüzde 0.60 civarı artılar olduğunu görüyorum.

Borsalarda Kâr Satışlarına Dikkat Edin!

Şimdi gözler Avrupa Merkez Bankası ECB'nin kararında olacak. ECB'nin de faizlere dokunmayarak bekle gör politikasında olacağı bekleniyor. FED'in kararı sonrasında ABD borsaları yükseliş yaşarken benzer yükseliş AB borsalarında da yaşandı. Almanya Dax dünü yüzde 2.90 yükselişle kapatmıştı. Şuan futuresi de yüzde 1.30 artı gözüküyor. ECB'nin kararını bugün duyacağız.

Kısacası gelişmiş dünyada kovid-19 nedeniyle çok ciddi bir daralma yaşanması beklendiği için, merkez bankalarının düşük faiz ve likidite verme dönemi devam edecek. Bu durum borsaları destekliyor.

Bugün bizde de enflasyon raporu açıklanacak. Enflasyonda fiyatı düşen ithal girdiler nedeniyle düşüş görülmesi, bu nedenle TCMB'nın faiz indirimlerinin de sürmesi bekleniyor.

Vakıfbank Faiz Düşürerek Sendikasyon Yeniledi!

Vakıfbank, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla toplam 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Emirates NBD ve Abu Dhabi Commercial Bank’ın koordinatörlüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti, geçen yılın aynı dönemine göre 25 baz puan düşerek Libor +yüzde 2.25, avro maliyeti ise 40 baz puan düşerek Euribor +yüzde 2.00 seviyesinde gerçekleşti. Ziraat Bankası sonrası Vakıfbank da geçen yıl ile kıyasla ciddi bir faiz düşüşü ile sendikasyon sağlamış oldu.

Bugün BIST'in dışarıdaki bu gelişmelerle güne artı başlamasını bekliyorum. Ama dünkü uyarımı tekrarlamak istiyorum! Lütfen artık çok dikkatli olun. Bilançolar geliyor. Bazıları iyi, bazıları ise düşmüş görülüyor. Ama unutmayın ki, gelen üç aylıkların Ocak-Şubat ayları virüs daralmasının henüz bizi vurmadığı aylardı. Asıl altı aylık bilançolarda ciddi bozulmalar görüleceğini bilmenizi isterim. ABD ekonomisi için de beklenen daralma ilk çeyrek için yüzde 3.5 iken, gelen rakam yüzde 4.8 daralma şeklinde oldu. Bu yüzden BIST'in açılışında yaşanacak gapli yükseliş sonrasında, 101.900 geçilip 102.800'leri görebiliriz. Ama açıkçası daha öncesinde 102.800 üzerinde beklediğim 104.700 - 105.300 seviyelerini şuan için göreceğimiz konusunda tereddüt yaşıyorum. Eğer döviz likidetimizi yeniden artış yönünde değiştirecek bir dış kaynak anlaşması yaşanmazsa, olası yükselişler sonrasında endeks olarak kar satışlarının gelmesini yüksek bir risk olarak görüyorum. Ama bu kar satışlarını her an için ABD ve AB borsalarında da bekliyorum. Tüm borsalarda yaşanan son yükselişler sonrasında önemli bir kar realizasyonu yaşanabilir. En azından mevcut dirençler çok rahat geçilmeyip, bir düzeltme çok daha sağlıklı olacaktır görüşündeyim.

Eğer BIST'de kar satışları gelir ve 100.440 altına inersek, sırası ile 99.497gap - 97.929 - 97.279 alt desteklerine doğru kar satışlarının sürdüğüne şahit olabiliriz. Gelecek olan üç aylıklara çok kanmayın, asıl altı aylık bilançolarda yaşanan daralmanın etkilerini göreceğiz.

Bu arada tüm yatırımcıları uyarmak istiyorum! Endeks dışı çok sayıda hissede tavan tavan işlemler görülüyor. Ben bunların biraz abartıya kaçtığı görüşündeyim. Hisselerin ulaştıkları piyasa değerlerine bakınca bu değerlerin şirket ederleri olarak yüksek olduğu görüşündeyim. Bu nedenle şuan sizi yükseliş esnasında mutlu eden birçok hisse, sonrasında sert geri çekilmelerle bu kazançları geri alabilirler. Bu nedenle kar cebe yakışır demeyi de unutmamak doğru olur diyorum!

Tekrarlarsam, güne gapli bir yükselişle başlanmasını ama BIST'in 102.800 seviyelerini geçmesini beklemediğim bu yükseliş sonrasında kar satışlarının gelmesini bekliyorum. Bir süre kar satışlarının hakim olacağı seanslar görebiliriz. Eğer TCMB döviz rezervini arttıracak bir döviz anlaşması olursa, o zaman 102.800 üstünde yer alan endeks beklentilerimiz gerçekleşebilir. Yoksa ben artık kar satışları riskinin daha yükseldiği görüşündeyim. Lütfen dikkatli olun. Kredilerden uzaklaşın. Elde ettiğiniz güzel karları realize etmeden o karın sizin olmayacağını bilin diyorum.

Hepinize sağlık ve bol kazanç diliyorum. İyi hafta sonları.

Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @aydineroglu_

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Anahtar Kelimeler:
borsa, fed,

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