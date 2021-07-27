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FED mi, büyüme mi?

27.07.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün ABD FOMC toplantısı başladı. Yarın açıklamaları duyacağız. FED pandemide yeni varyantların etkisi ile ekonomilerde yeniden kapanma riskleri olabileceğini, yaşanan talep ve enflasyon artışının kalıcı olmayıp, sonrasında yeniden düşeceğini dile getirip, FED politikalarında yakın bir sürede değişikliğe gerek olmadığını söylemeye devam ediyor. Şu ana kadar bu söylemleri ile piyasaları kontrol etmeyi başardı.

FED mi, büyüme mi?

Bir kaç ay öncesinde çok daha düşük enflasyon verilerinde bile %1.80'lerin üstünü gören ABD 10 yıllık tahvil faizleri, %5.40'ı gören enflasyona rağmen %1.28 düzeyinde bulunuyor!

Lakin gelecek ABD büyüme verisinde % 8'li seviyeler bekleniyor. ABD'de gelen şirket bilançoları beklentilerin çok üstünde gelmeye devam ediyor. % 80'i aşan beklenti üzeri bilanço seyri dün Tesla ile de tescillendi. Tesla'nın karı da beklentilerin çok üstünde geldi. ABD borsaları gelen şirket karları ile yeniden dirençlerini zorluyorlar. Büyüme ve iyi bilançoların sonraki aylarda da sürmesini bekliyorum.

Kısacası FED gelecek olası yüksek büyüme verileri sonrasında söylem değiştirmek zorunda kalabilir. Bu şekilde bir algı yönetimi ile yoluna devam etmesini zor görüyorum. Beklediğim yüksek oranda bir ABD büyümesi gerçekleşirse, FED başkanlarının varlık alımlarının azaltılması çağrıları da artacaktır. Eylül ayında yapılacak olan Jakson Hall Toplantısını bu nedenle önemli buluyorum.

İşte bu durum bizim için risk yaratıyor! Olası FED politikalarında geri adım, dünya borsalarında kar satışları riski yaratıyor. Yabancıların BIST'deki durumu malum. Hala geri dönmediler. Eğer kurlarda yeniden yükseliş atağı başlayacak olursa, bu atağın zirvesini görene dek, BIST'den uzak durmayı tercih edebilirler. Şu an için Dolar grafiğinde 8.48 ve 8.44 desteklerine doğru inmek isteyen bir teknik görüyorum. Umarım bu yönde gelişme yaşanır. Ama daha öncesinde 8.63 - 8.68 dirençleri kırılacak olursa, yeniden kur baskılarının hakim olacağı sürece gireriz.

Kısacası piyasalar için FED'in söylemi mi, yoksa ABD büyüme oranı mı daha önemli olacak bunu yaşayıp göreceğiz. İşte bu ortamda TCMB perşembe günü enflasyon raporu konusunda güncelleme yapacak. Piyasadaki riskleri görüp, ona göre mi davranacaklar, yoksa hala bu risklere rağmen faiz indirimi söylemi sürecek mi bu önemli olacak. Eğer TCMB Başkanı tarafından işin ciddiyeti görülüp, sıkı duruşun süreceği, yıl sonuna kadar faiz indirimi beklenmediği, hatta gerekirse faiz artışı bile yapılabilir gibi bir açıklama duyulursa, piyasalar tarafından olumlu karşılanır. Ama olası yeni faiz artışları da krediler ve büyüme üzerinde baskı yaratır.

Gördüğünüz gibi, dünya için çok konuda yaşanan fırsatları maalesef biz bir kez daha kullanamadık. Yapılan TCMB başkan değişiminin etkilerinden hala kurtulamadık. Bu tarz kararları verirken, etkilerini çok iyi hesaplamak gerektiğini sanırım hepimiz görmüşüzdür. Şimdi bizlerin stratejilerini belirlerken zorlanmasının ana nedeni, işte bu beklenmedik müdahalelerin etkileri yüzünden yabancının bakışında ve piyasalardaki bozulmalardır. Bu düzelmeden normal piyasa şartlarına dönmek biraz zor görünüyor. Bozulan güveni yeniden geri getirmek, bozmaktan daha zor olur. ABD ve AB ile ilişkilerdeki son durumun da hala düzelme yönünde bir işaret vermediğini görüyorum.

Bu ortamda BIST'de iyi gelmesini beklediğim bilançolar otomotiv, beyaz eşya, demir-çelilk, sigorta sektöründe olacaktır diye düşünüyorum. Buna bazı çimentolar, gsm ve teknoloji şirketleri de eklenebilir.

BIST'in ve hisselerin paylaştığım tekniklerine dikkat etmekte yarar var. Olası kırılmaların yönüne göre etkileri yaşanacaktır. 1341 desteği aşağı kırılırsa satışların 1308 ve altına doğru arttığını görebiliriz. Dirençler ise yakın mesafeli olarak çok fazla sayıda engel teşkil ediyor. Tüm bunları Destek-Direnç Tablomuzda bulabilirsiniz. Maalesef 1400 seviyeleri geçilmeden riskin süreceğini düşünüyorum. Bu ortamda genel değil, hisse bazlı odaklanmaya devam etmek doğru olacaktır.

Hepinize sağlık ve bol kazanç diliyorum.

Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @aydineroglu_

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Fed
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