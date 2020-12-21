Hangi Gelişme Daha Önemli!

24 Aralık'ta TCMB faiz kararı açıklanacak. Ben 150 baz puanlık bir faiz artışı olmasını, ya da her şekilde bir faiz artışı yapılmasını bekliyorum ve bunu da doğru buluyorum. Faiz artışı normalleşme açısından ve kur-enflasyon baskısını frenleme açısından önemli bir gelişme. Yabancının BIST'e dönmesinde kur riskini bertaraf eden bir destek. Ama tabii yabancının daha net dönüşü yapısal reformlar ile AB ve ABD yaptırım gelişmelerinden daha çok etkilenecektir.
ABD 900 Milyar Dolar'lık korona paketinde uzlaştı! Nihayet partiler uzlaşma sağladılar. Yeni teşvik paketi şu an için 900 Milyar Dolar ile bağlandı. Ons ve borsalar için pozitif bir gelişme.
ABD'ye Yapılan Siber Saldırırılar! ABD'nin bir çok kurumuna siber ortamda sızma yapıldığı açıklandı. İlk anda Çin ve Rusya'nın adı geçiyor. Özellikle Çin'e karşı bir çok katı tedbir devreye alınabilir. Çinli şirketlerin ABD borsalarından çıkartılması gündeme getirildi. Bu iki ülke arasındaki ticaret ve yaptırım savaşları açısından gerilim nedeni. Siber güvenlik ve 5G alt yapısına hizmet veren şirketleri ön plana çıkartabilir. Teknolojinin geldiği boyut, ülkelerin ne olursa olsun gsm ve siber güvenlik alt yapılarında yerli ve milli şirketlerini kullanmaya öncelik vermelerini zorunlu kılacak duruma getirmesidir. Buna önem vermeyen ülkeler bir süre sonra her türlü siber saldırıya ve siber hırsızlığa açık olacaklardır.
Virüs Mutasyona Uğradı! İngiltere'den gelen açıklama tüm dünyayı yeni bir paniğe sevk etti. Mutasyona uğramış olan yeni tip virüsün İngiltere, Avusturya, Danimarka ve Hollanda'da görülmesi üzerine bu ülkelere olan uçuşlar dünya genelinde durduruldu. Bu durum ülkelerin kapanma risklerini arttıracağı için, ekonomiler açısından olumsuz. Ons altın, gıda, sağlık sektörü için pozitif. Ulaştırma, petro kimya şirketleri için ise negatif bir gelişmedir.
Benim için en önemli gelişme sağlık ve hayatla ilgili olduğu için virüsün mutasyona uğrayıp bulaşma hızının yüzde 70 daha artmasıdır.
Bu ortamda haftaya kısmi bir satış baskısı ile başlanmasını bekliyorum. Yeniden yeni virüs salgını nedeniyle kapatmalara tabi olacak olursak, ekonomi üzerinde baskı yaratacak bu gelişme bankalar, ulaştırma şirketleri üzerinde baskı yaratabilir. Bu nedenle BIST için kısmi bir kar baskısı yaşanmasını bekliyorum. Ama yine de para bolluğu borsalara olan ilginin sürmesine hatta artmasına neden olacaktır. Olası satış baskısı nedeniyle bir düzeltme yaşanacak olursa dahi, hisse bazlı pozitif ayrışmaların yine de olmasını bekliyorum. Pozitif etkilenecek sektörleri yukarıda saydım. Tekrarlayacak olursak, sağlık, ilaç, hijyen, altın, maden, sigorta, çimento, market gıda, gsm, teknoloji diye sıralayabilirim.
Teknik olarak ise, BIST'in 1.410 direnç seviyesini önemli buluyorum. Bu seviye yukarı kırılırsa, 1.440 - 1.460 - 1.500 seviyelerinin hızla görülmesini beklerim. Ama öncesinde 1.384 - 1.378 - 1.366 - 1.360 - 1.351 ve 1.342 seviyelerine doğru bir düzeltme yaşansa bunun teknik olarak çok daha sağlıklı bir hareket olacağı görüşündeyim. Olur mu bilemem. Ama olası satışların desteklerini bilmeniz için paylaşmak istedim.
Hepinize sağlık ve bol kazanç olan bir hafta dilerim.
Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @Stratejist
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