Hangi Gelişme Daha Önemli!

24 Aralık'ta TCMB faiz kararı açıklanacak. Ben 150 baz puanlık bir faiz artışı olmasını, ya da her şekilde bir faiz artışı yapılmasını bekliyorum ve bunu da doğru buluyorum. Faiz artışı normalleşme açısından ve kur-enflasyon baskısını frenleme açısından önemli bir gelişme. Yabancının BIST'e dönmesinde kur riskini bertaraf eden bir destek. Ama tabii yabancının daha net dönüşü yapısal reformlar ile AB ve ABD yaptırım gelişmelerinden daha çok etkilenecektir.

ABD 900 Milyar Dolar'lık korona paketinde uzlaştı! Nihayet partiler uzlaşma sağladılar. Yeni teşvik paketi şu an için 900 Milyar Dolar ile bağlandı. Ons ve borsalar için pozitif bir gelişme.

ABD'ye Yapılan Siber Saldırırılar! ABD'nin bir çok kurumuna siber ortamda sızma yapıldığı açıklandı. İlk anda Çin ve Rusya'nın adı geçiyor. Özellikle Çin'e karşı bir çok katı tedbir devreye alınabilir. Çinli şirketlerin ABD borsalarından çıkartılması gündeme getirildi. Bu iki ülke arasındaki ticaret ve yaptırım savaşları açısından gerilim nedeni. Siber güvenlik ve 5G alt yapısına hizmet veren şirketleri ön plana çıkartabilir. Teknolojinin geldiği boyut, ülkelerin ne olursa olsun gsm ve siber güvenlik alt yapılarında yerli ve milli şirketlerini kullanmaya öncelik vermelerini zorunlu kılacak duruma getirmesidir. Buna önem vermeyen ülkeler bir süre sonra her türlü siber saldırıya ve siber hırsızlığa açık olacaklardır.