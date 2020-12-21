FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Aydın Eroğlu
  4. Hangi Gelişme Daha Önemli!

Hangi Gelişme Daha Önemli!

AYDIN EROĞLU HABERLERİ  | 21.12.2020 10:25 | Son Güncelleme

O kadar çok gelişme var ki, hangisini dikkate almalıyız insanın kafası karışıyor. Bana göre en önemlisini sona bırakıp, bazı önemli gelişmeleri paylaşıyorum.

Hangi Gelişme Daha Önemli!

24 Aralık'ta TCMB faiz kararı açıklanacak. Ben 150 baz puanlık bir faiz artışı olmasını, ya da her şekilde bir faiz artışı yapılmasını bekliyorum ve bunu da doğru buluyorum. Faiz artışı normalleşme açısından ve kur-enflasyon baskısını frenleme açısından önemli bir gelişme. Yabancının BIST'e dönmesinde kur riskini bertaraf eden bir destek. Ama tabii yabancının daha net dönüşü yapısal reformlar ile AB ve ABD yaptırım gelişmelerinden daha çok etkilenecektir.

ABD 900 Milyar Dolar'lık korona paketinde uzlaştı! Nihayet partiler uzlaşma sağladılar. Yeni teşvik paketi şu an için 900 Milyar Dolar ile bağlandı. Ons ve borsalar için pozitif bir gelişme.

ABD'ye Yapılan Siber Saldırırılar! ABD'nin bir çok kurumuna siber ortamda sızma yapıldığı açıklandı. İlk anda Çin ve Rusya'nın adı geçiyor. Özellikle Çin'e karşı bir çok katı tedbir devreye alınabilir. Çinli şirketlerin ABD borsalarından çıkartılması gündeme getirildi. Bu iki ülke arasındaki ticaret ve yaptırım savaşları açısından gerilim nedeni. Siber güvenlik ve 5G alt yapısına hizmet veren şirketleri ön plana çıkartabilir. Teknolojinin geldiği boyut, ülkelerin ne olursa olsun gsm ve siber güvenlik alt yapılarında yerli ve milli şirketlerini kullanmaya öncelik vermelerini zorunlu kılacak duruma getirmesidir. Buna önem vermeyen ülkeler bir süre sonra her türlü siber saldırıya ve siber hırsızlığa açık olacaklardır.

Virüs Mutasyona Uğradı! İngiltere'den gelen açıklama tüm dünyayı yeni bir paniğe sevk etti. Mutasyona uğramış olan yeni tip virüsün İngiltere, Avusturya, Danimarka ve Hollanda'da görülmesi üzerine bu ülkelere olan uçuşlar dünya genelinde durduruldu. Bu durum ülkelerin kapanma risklerini arttıracağı için, ekonomiler açısından olumsuz. Ons altın, gıda, sağlık sektörü için pozitif. Ulaştırma, petro kimya şirketleri için ise negatif bir gelişmedir.

Benim için en önemli gelişme sağlık ve hayatla ilgili olduğu için virüsün mutasyona uğrayıp bulaşma hızının yüzde 70 daha artmasıdır.

Bu ortamda haftaya kısmi bir satış baskısı ile başlanmasını bekliyorum. Yeniden yeni virüs salgını nedeniyle kapatmalara tabi olacak olursak, ekonomi üzerinde baskı yaratacak bu gelişme bankalar, ulaştırma şirketleri üzerinde baskı yaratabilir. Bu nedenle BIST için kısmi bir kar baskısı yaşanmasını bekliyorum. Ama yine de para bolluğu borsalara olan ilginin sürmesine hatta artmasına neden olacaktır. Olası satış baskısı nedeniyle bir düzeltme yaşanacak olursa dahi, hisse bazlı pozitif ayrışmaların yine de olmasını bekliyorum. Pozitif etkilenecek sektörleri yukarıda saydım. Tekrarlayacak olursak, sağlık, ilaç, hijyen, altın, maden, sigorta, çimento, market gıda, gsm, teknoloji diye sıralayabilirim.

Teknik olarak ise, BIST'in 1.410 direnç seviyesini önemli buluyorum. Bu seviye yukarı kırılırsa, 1.440 - 1.460 - 1.500 seviyelerinin hızla görülmesini beklerim. Ama öncesinde 1.384 - 1.378 - 1.366 - 1.360 - 1.351 ve 1.342 seviyelerine doğru bir düzeltme yaşansa bunun teknik olarak çok daha sağlıklı bir hareket olacağı görüşündeyim. Olur mu bilemem. Ama olası satışların desteklerini bilmeniz için paylaşmak istedim.

Hepinize sağlık ve bol kazanç olan bir hafta dilerim.

Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @Stratejist

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Asgari ücret ne kadar olacak?Asgari ücret ne kadar olacak?
Aşı Haberleri Pozitif Etkiliyor!Aşı Haberleri Pozitif Etkiliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı
DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı
İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi
İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi
Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu
Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu
Gram altın yükselişte!
Gram altın yükselişte!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Arzum halka ne zaman sonuçlanır?
Arzum halka ne zaman sonuçlanır?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor
Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gapler Kapanıyor, Ama!
Gapler Kapanıyor, Ama!
Önümüzdeki Haftanın Gündemi Reformlar!
Önümüzdeki Haftanın Gündemi Reformlar!
Aşı Haberleri Pozitif Etkiliyor!
Aşı Haberleri Pozitif Etkiliyor!
BIST Yeni Rekorlara Çok Yakın!
BIST Yeni Rekorlara Çok Yakın!
Pozitif Dalga Kalıcı Mı?
Pozitif Dalga Kalıcı Mı?
Uyarılarımın Yansımaları Çıkmaya Başladı!
Uyarılarımın Yansımaları Çıkmaya Başladı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.