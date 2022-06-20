Boğa piyasası nedir? Boğa piyasası ne kadar sürer?

Boğa piyasası nedir sorusuna verilebilecek en yalın cevap, fiyatların bir süreliğine iyimser bir ortamda olduğu zaman dilimi ifade eder şeklindedir. Yani bu terim, piyasaların yükseliş trendinde olduğu süreci anlatmak için kullanılır. Boğa piyasasında yatırımcıların genel davranışı, alım yapmak üzerinedir.

Boğa Piyasası Nedir?

Boğa piyasası terimi, çeşitli piyasalarda meydana gelen yükseliş trendini ifade etmek için kullanılır.

Boğa piyasası geçmiş fiyat hareketlerinden fark edilebilir. Geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında boğa piyasası, piyasa hacmini etkileyen durumlarda ortaya çıkar.

Boğa Piyasasını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Boğa piyasasının ne kadar süreceği, piyasadaki ürünler ve ortama göre farklılık gösterir. Haftalık, aylık ve yıllık zaman dilimlerine göre şekillenebilen bu piyasa türü genelde döngüsel olarak süreci tamamlar. Arz talep dengesi boğa piyasasını ve süreceği zamanı etkiler.

Güçlü ekonomi, ülkedeki yüksek istihdam seviyesi, boğa piyasasını etkileyen faktörlerdendir. Yükselen piyasa ivmesinin ne kadar süreceğini yatırımcılar kolaylık ile anlayabilir.

Boğa piyasasının ismi boğanın ilk saldırı anındaki yükselişi esas alınarak konulmuştur. Boğa piyasasında fiyatları, ani ve yukarı doğru bir yükselişe geçer.

Boğa Piyasası Ne Zaman Başlar?

Boğa piyasası hızlı bir şekildeki yükselişi ifade etse de aslında bu trend belli bir zamana yayılmış çeşitli aşamaları vardır. Bu aşamaları anlamak, boğa piyasası aktif olunca kazanç elde etmek için önemli faktörlerdendir. Boğa piyasası ne zaman başlar ya da ne kadar sürer sorularına da bu aşamalar cevap verir.

Piyasalarda boğa sezonunun 3 ayrı aşaması vardır. Bunlar;

Toplama evresi olarak nitelendirilen ilk aşama; borsada bulunan varlıklarından beklediği sonuca ulaşamayan ya da zararına satış yapan yatırımcılarının varlıklarının, piyasada bulunan ürünleri daha büyük ölçekli yatırımcılar tarafından toplanması aşamasıdır. Bu aşama hazırlık evresi olarak da nitelendirilebilir.

Alım dalgası isimli ikinci aşamada ise büyük yatırımcıların yaptığı alımlar piyasada yukarı yönlü bir ivme yaratmaya başlar. Bu ivme küçük ve orta ölçekli yatırımcılara alım yapma konusunda cesaret verir. Yatırımcının halen yatırım yapma fırsatı vardır.

Doygunluk isimli son aşamada ise yaşanan yoğun alım sebebi ile piyasa hacmi sınıra ulaşır. Bu aşamayı boğa piyasasının bitişi olarak ifade edilebilir. Büyük satışlar ve sert düşüşler yaşanabilir ve sert düşüşlere ayı piyasası denir.

Boğa Piyasası Nasıl Anlaşılır?

Belli bir pazarda fiyatların hızlı bir şekilde yukarı doğru ivme kazanması ve yatırım yapanların çoğunun fiyatın artış göstermesi ile ilgili iyimser olması, boğa piyasasının aktifleştiğinin bir göstergesi olabilir.

Boğa piyasası süresince yol boyu dalgalanmalar, düşüşler ve düzeltmeler olabilir. Fiyat hareketini uzun süreli inceleyip, eğilimin tersine döneceğine dair olası işaretlere daha geniş bir bakış açısıyla dikkat edilmelidir.



