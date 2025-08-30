FİNANS

1 Eylül’den itibaren borsada yeni dönem! Kritik değişime imza atıldı

BIST 100 Endeksi'nin gün içerisinde önceki günün kapanışına göre birinci aşamada yüzde 5 ve ikinci aşamada yüzde 7 veya daha fazla düşmesi durumunda devreye giren Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) uygulaması tek aşamalı olarak uygulanmaya başlayacak ve endeks değerinin yüzde 6 veya daha fazla gerilemesi halinde devreye girecek.

Borsa İstanbul AŞ, pay bazında devre kesicilerde, endekse bağlı devre kesici sisteminde ve açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kuralında yapılacak değişiklikler hakkında açıklama yaptı. Söz konusu değişiklikler 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

DEĞİŞİLİKLER YAPILDI

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla yapılan açıklamaya göre, Pay Bazında Devre Kesici Sistemi, EBDKS ve açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kuralında değişiklikler yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı getirilmesi uygulamasında esas alınan BIST 100 Endeksi düşüş değeri yüzde 3'ten yüzde 2'ye çekilecek.

Mevcut durumda BIST 100 Endeksi'nin gün içerisinde önceki günün kapanışına göre birinci aşamada yüzde 5 ve ikinci aşamada yüzde 7 veya daha fazla düşmesi durumunda devreye giren EBDKS uygulaması tek aşamalı olarak uygulanmaya başlayacak ve endeks değerinin yüzde 6 veya daha fazla düşmesi halinde devreye girecek.

10 DAKİKA KISALTILACAK

EBDKS kapsamında emir girişlerine ve işlemlere ara verilen süre 10 dakika kısaltılacak. Buna göre Pay Piyasasında işlem gören ".E", ".F1", ".F2", ".S1", ".G" özellik kodlu işlem sıralarında uygulanan 20 dakikalık durdurma süresi 10 dakikaya, ".V", ".C", ".F", ".R", ".BE", ".AOF" özellik kodlu işlem sıraları ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde uygulanan 30 dakikalık durdurma süresi ise 20 dakikaya düşürülecek.

DEVRE KESİCİ'DE DEĞİŞİKLİK

Pay piyasasında Endekse Bağlı Devre Kesici’nin (EBDK) sürekli işlem seansının sona ermesinden önceki 60 dakika içerisinde (mevcut durumda 17.00'den itibaren) devreye girmesi halinde işlemlerin durdurularak kapanış seansı ile yeniden başlatılması uygulamasına esas teşkil eden 60 dakikalık süre 30 dakika olarak (17.30'dan itibaren) uygulanacak.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda EBDK'nin 17.30'dan sonra (mevcut durumda 17.00) devreye girmesi durumunda pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler VIOP_SUREKLI_MZYD seansı ile 18.08'de yeniden başlatılacak.

Pay piyasasında pay bazında devre kesici sonrası emir toplama süresi sürekli işlem yöntemi ile işlem gören tüm paylar için 10 dakika olarak uygulanacak.
