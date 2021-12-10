10 Aralık gram altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

10 Aralık sabahına stabil başlayan altın fiyatlarına genel olarak bakıldığında yükseliş devam ediyor. Gram altın 787,21 TL'den satılıyor. TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası toplam rezervleri 2 milyar 120 milyon dolar azaldı.İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının TL bazında alışı 24 bin 492,64, satışı ise 24 bin 592,16 TL. Ons altın dolar bazında bin 779,08 dolardan alınıyor ve bin 779,39 dolardan satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın 786,36 TL'den alınıyor ve 787,21 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 789,03/ 789,16

Çeyrek altın alış/satış: 1.258,18 /1.287,09

Yarım altın alış/satış: 2.508,49 /2.574,17

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 5.215,00/ 5.294,00

Gremse altın alış/satış: 12.581,76 /12.870,85

Ata altın alış/satış: 5.189,98 /5.321,53

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 25.478,06 /25.977,86

İkibuçuk altın alış/satış: 12.581,76 /12.784,26

Ziynet altın alış/satış: 5.032,70/ 5.132,60



