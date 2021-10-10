10 Ekim gram altın kaç TL oldu? Yarım, ons, cumhuriyet, gram altın kaç TL?

Dolarda TL karşısında görülen yükseliş ile son birkaç haftada altın fiyatları da değer kazandı. Son dört haftada dolar, TL karşısında yaklaşık yüzde 7,84 değer kazandı. Hafta boyu 514 TL'ye kadar yükselen gram altın, uzun süre sonra 500 TL'nin üzerinde işlem görüyor. İşte gram, ons, yarım, cumhuriyet altın fiyatları...

ONS ALTIN

Hafta boyu bin 781 dolara kadar yükselen ons altın bin 757 dolar.

GRAM ALTIN

Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği altın olan gram altın 506 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın alış-satış: 506,55/ 506,84

Çeyrek altın alış-satış: 808,03/ 826,18

Yarım altın alış-satış: 1.611,00/ 1.652,36

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN