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  4. 10 Ekim gram altın kaç TL oldu? Yarım, ons, cumhuriyet, gram altın kaç TL?

10 Ekim gram altın kaç TL oldu? Yarım, ons, cumhuriyet, gram altın kaç TL?

10.10.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftaya 498 TL'den başlayan gram altın hafta boyunca 488 TL'ye kadar düşmüş ver ardından yönünü yukarı çevirerek 506 TL'ye kadar ulaşmıştı. Geçtiğimiz haftayı 501 TL'den kapatan gram altın 4-10 Ekim haftasında yaklaşık yüzde 1,14 değer kazandı. İşte gram, ons, yarım, cumhuriyet altın fiyatları...

Dolarda TL karşısında görülen yükseliş ile son birkaç haftada altın fiyatları da değer kazandı. Son dört haftada dolar, TL karşısında yaklaşık yüzde 7,84 değer kazandı. Hafta boyu 514 TL'ye kadar yükselen gram altın, uzun süre sonra 500 TL'nin üzerinde işlem görüyor. İşte gram, ons, yarım, cumhuriyet altın fiyatları...

ONS ALTIN

Hafta boyu bin 781 dolara kadar yükselen ons altın bin 757 dolar.

GRAM ALTIN

Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği altın olan gram altın 506 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

  • Spot altın alış-satış: 506,55/ 506,84

  • Çeyrek altın alış-satış: 808,03/ 826,18

  • Yarım altın alış-satış: 1.611,00/ 1.652,36

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

  • Cumhuriyet altını alış-satış: 3.348,00 /3.399,00
  • Gremse altın alış-satış: 8.080,26 /8.261,80

  • Ata altın alış-satış: 3.333,11/ 3.415,89

    BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

  • Beşli altın alış-satış: 16.362,52/ 16.675,20
  • İkibuçuk altın alış-satış: 8.080,26/ 8.206,22
  • Ziynet altın alış-satış: 3.232,10 /3.294,61
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