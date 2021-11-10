10 Kasım altın fiyatları! Gram, çeyrek, ons, cumhuriyet altını ne kadar?

Eylül ayında 492-470 TL bandında seyreden gram altının yükselişi sürüyor. Cumhuriyet altınının alışı 3 bin 783,00 TL oldu. Satışı ise 3 bin 840,00 TL. Peki gram, çeyrek, ons, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Kasım altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Günün sabah saatlerinde yüzde 0,27 değer kaybeden ons altının alışı 17 bin 780,95 TL satışı ise 17 bin 787,19 TL.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altının alışı 569,70 TL satışı ise 570,19 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 571,71 /571,82

Çeyrek altın alış/satış: 911,52/ 932,26

Yarım altın alış/satış: 1.817,34/ 1.864,51

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 3.783,00 /3.840,00

Gremse altın alış/satış: 9.115,18/ 9.322,57

Ata altın alış/satış: 3.760,01 /3.854,47

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 18.458,25/ 18.816,20

İkibuçuk altın alış/satış: 9.115,18 /9.259,85

Ziynet altın alış/satış: 3.646,07/ 3.717,63

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