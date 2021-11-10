FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 10 Kasım altın fiyatları! Gram, çeyrek, ons, cumhuriyet altını ne kadar?

10 Kasım altın fiyatları! Gram, çeyrek, ons, cumhuriyet altını ne kadar?

10.11.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolardaki yükseliş ile altın fiyatlarının yönü yukarı çevrildi. Son birkaç haftadır ons altında da yükseliş görülüyor. Türk yatırımcıların favorisi olan gram altın 550 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Peki gram, çeyrek, ons, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Kasım altın fiyatları!

Eylül ayında 492-470 TL bandında seyreden gram altının yükselişi sürüyor. Cumhuriyet altınının alışı 3 bin 783,00 TL oldu. Satışı ise 3 bin 840,00 TL. Peki gram, çeyrek, ons, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Kasım altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Günün sabah saatlerinde yüzde 0,27 değer kaybeden ons altının alışı 17 bin 780,95 TL satışı ise 17 bin 787,19 TL.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altının alışı 569,70 TL satışı ise 570,19 TL.

10 Kasım altın fiyatları! Gram, çeyrek, ons, cumhuriyet altını ne kadar?

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 571,71 /571,82
Çeyrek altın alış/satış: 911,52/ 932,26
Yarım altın alış/satış: 1.817,34/ 1.864,51

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 3.783,00 /3.840,00
Gremse altın alış/satış: 9.115,18/ 9.322,57
Ata altın alış/satış: 3.760,01 /3.854,47

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 18.458,25/ 18.816,20
İkibuçuk altın alış/satış: 9.115,18 /9.259,85
Ziynet altın alış/satış: 3.646,07/ 3.717,63

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİki usta yan yanaİki usta yan yana
PARTNER "Bugün aşırı pozitifim" "Bugün aşırı pozitifim"
İşte gram altının yeni fiyatı!İşte gram altının yeni fiyatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

80 bin kişiye ihtiyaç var! Maaşları 47 bin dolar

80 bin kişiye ihtiyaç var! Maaşları 47 bin dolar

Asgari ücret 4 bin lira olur mu?

Asgari ücret 4 bin lira olur mu?

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

MHP'den asgari ücret açıklaması

MHP'den asgari ücret açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT'de yeni gelişme!

EYT'de yeni gelişme!

Kış lastiği için bir ayınız var! Cezası 835 TL

Kış lastiği için bir ayınız var! Cezası 835 TL

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.