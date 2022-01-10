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10 Ocak yarım altın ne kadar? Çeyrek, yarım, gram, ons altın fiyatları!

10.01.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları haftanın ilk gününde merak konusu oldu. Yarım, çeyrek, ons altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Yarım altın 2 bin 627,78 TL'den satılıyor. İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi çeyrek, yarım, gram, ons altın fiyatları!

10 Ocak yarım altın ne kadar? Çeyrek, yarım, gram, ons altın fiyatları!

Gram, yarım, ons altın en çok merak edilenler arasında. Dolarla paralel hareket eden altın fiyatlarında ibre, son birkaç haftada yukarı gösterdi. Yarım altının alışı 2 bin 627,78 TL oldu. İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi çeyrek, yarım, gram, ons altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın TL bazında 24.759,25 TL'den alınıp 24.764,26 TL'den satılıyor. Dolar bazında ise alışı 1.791,97 TL iken satışı 1.792,37 TL oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 802,74 TL'den alınıyor ve 803,60 TL'den satılıyor.

10 Ocak yarım altın ne kadar? Çeyrek, yarım, gram, ons altın fiyatları!

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın: 795,68 795,85
Çeyrek altın: 1.284,39 1.313,89
Yarım altın: 2.560,75 2.627,78

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.320,00 5.401,00
Gremse altın: 12.843,89 13.138,88
Ata altın: 5.298,10 5.432,34

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın: 26.008,87 26.518,83
İkibuçuk altın: 12.843,89 13.050,48
Ziynet altın: 5.137,56 5.239,48

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