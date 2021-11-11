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  4. 11 Kasım çeyrek altın kaç TL? Çeyrek, yarım, gram altın ne kadar oldu?

11 Kasım çeyrek altın kaç TL? Çeyrek, yarım, gram altın ne kadar oldu?

11.11.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de enflasyon beklentileri aşıldı. Ardından Fed, daha sıkı para politikasına erkenden geçilmesi ihtimalini artırdı. Bununla birlikte doların TL karşısında yükseldiği görüldü. Doların yükselmesi altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Çeyrek altının alışı 934,20 TL oldu. İşte çeyrek, yarım, gram altın fiyatları...

Altın fiyatlarında görülen yükseliş devam ediyor. Türk yatırımcılarının favorisi gram altın 20 Eylül'den bu yana değer kazanıyor. Ons altın ise geçtiğimiz gün 18 bin 237 dolar oldu. Çeyrek altın 955,93 TL'den satılıyor. İşte çeyrek, yarım, gram altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın 18.252,82 TL'den alınıp 18.265,72 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altının alışı 583,87 TL, satışı ise 584,66 TL.

11 Kasım çeyrek altın kaç TL? Çeyrek, yarım, gram altın ne kadar oldu?

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 587,01/ 587,08
Çeyrek altın alış/satış: 934,20 /955,93
Yarım altın alış/satış: 1.862,55 /1.911,85

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 3.873,00/ 3.931,00
Gremse altın alış/satış: 9.341,95 /9.559,26
Ata altın alış/satış: 3.853,56 /3.952,33

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 18.917,45/ 19.293,91
İkibuçuk altın alış/satış: 9.341,95 /9.494,94
Ziynet altın alış/satış: 3.736,78 /3.812,01

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