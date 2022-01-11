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  4. 11 Ocak 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

11 Ocak 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

11.01.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle değişiyor. Dünya çapında yatırımcılar, 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak olan FED faiz toplantısına odaklandı. 14 ayar altın bilezik gramın alışı 437,35 TL oldu. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

FED faiz toplantısında alınacak karar doların yönünü ve dolara endeksli altın fiyatlarını şekillendirecek. Yatırımcılar ve vatandaşlar altın bilezik fiyatlarını araştırıyor. 14 ayar altın bilezik gramın satışı 531,26 TL oldu. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik yüzde 0,31 değer kazandı. 14 ayar altın bileziğin alışı 437,35 TL, satışı ise 531,26 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik 557,83 TL'den alınıyor ve 645,00 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

11 Ocak sabah saatlerinde yüzde 0,32 yükselen 22 ayar altın bilezik 725,94 TL'den alınıyor ve 753,65 TL'den satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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