11 Ocak 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

FED faiz toplantısında alınacak karar doların yönünü ve dolara endeksli altın fiyatlarını şekillendirecek. Yatırımcılar ve vatandaşlar altın bilezik fiyatlarını araştırıyor. 14 ayar altın bilezik gramın satışı 531,26 TL oldu. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın bilezik yüzde 0,31 değer kazandı. 14 ayar altın bileziğin alışı 437,35 TL, satışı ise 531,26 TL oldu.
18 ayar altın bilezik 557,83 TL'den alınıyor ve 645,00 TL'den satılıyor.
11 Ocak sabah saatlerinde yüzde 0,32 yükselen 22 ayar altın bilezik 725,94 TL'den alınıyor ve 753,65 TL'den satılıyor.
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