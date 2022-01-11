11 Ocak cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatları...

FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantının ardından duyurulacak. Geçtiğimiz yıl dolar ile yükselen altın fiyatları yıl sonuna doğru değer kaybetmişti. Altın fiyatları yeni yıla yükseliş ile başladı. Cumhuriyet altını 5.391,00 TL'den satılıyor. İşte cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatları...
Ons altın 1.805,81 dolardan alınıyor ve 1.806,03 dolardan satılıyor. Ons altın TL bazında 24.927,40 TL'den alınıp 24.947,34 TL'den satılıyor.
Gram altının alışı 801,34 TL, satışı ise 801,44 TL oldu.
Çeyrek altın: 1.282,14 1.310,35
Yarım altın: 2.556,27 2.620,70
Cumhuriyet altını: 5.311,00 5.391,00
Gremse altın: 12.941,00 13.247,00
Ata altın: 5.328,00 5.432,00
Ziynet altın: 5.128,57 5.225,36
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