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  4. 11 Ocak cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatları...

11 Ocak cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatları...

11.01.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları araştırılırken aynı zamanda piyasaların gözü FED faiz kararına çevrildi. FED faiz kararı ile piyasalar tepki verecek. Dolara endeksli olan altın fiyatları ise bu karara göre şekillenecek. Cumhuriyet altını 5.311,00 TL'den alınıyor. İşte cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatları...

FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantının ardından duyurulacak. Geçtiğimiz yıl dolar ile yükselen altın fiyatları yıl sonuna doğru değer kaybetmişti. Altın fiyatları yeni yıla yükseliş ile başladı. Cumhuriyet altını 5.391,00 TL'den satılıyor. İşte cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın 1.805,81 dolardan alınıyor ve 1.806,03 dolardan satılıyor. Ons altın TL bazında 24.927,40 TL'den alınıp 24.947,34 TL'den satılıyor.

11 Ocak cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alışı 801,34 TL, satışı ise 801,44 TL oldu.

CUMHURİYET, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın: 1.282,14 1.310,35
Yarım altın: 2.556,27 2.620,70
Cumhuriyet altını: 5.311,00 5.391,00

GREMSE, ZİYNET, ATA ALTIN NE KADAR?

Gremse altın: 12.941,00 13.247,00
Ata altın: 5.328,00 5.432,00
Ziynet altın: 5.128,57 5.225,36

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