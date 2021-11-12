12 Kasım 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Düğün takısı veya yatırım olarak değerlendirilen altın bilezik fiyatlarında son durum, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta boyunca dolar ve altın fiyatlarında meydana gelen yükselişler, altın bilezik fiyatlarında da değişimlere neden oldu. İşte 12 Kasım Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış fiyatı 326,19 TL, satış fiyatı 389,42 TL olmak üzere haftanın son işlem gününe giriş yaptı.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış fiyatı 433,78 TL, satış fiyatı 433,85 TL'yi gördü.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 537,99 TL, satış fiyatı ise 540,99 TL olarak güncellendi.

