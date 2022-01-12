12 Ocak yarım altın ne kadar? Yarım, gram, ons altın ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir" ifadelerini kullandı. Yarım altın 2.631,45 TL'den alınıyor. İşte yarım, gram ve ons altın fiyatları...
Ons altın TL bazında 25.027,97 TL'den alınıyor ve 25.032,98 TL'den satılıyor. Dolar bazında ise alışı 1.818,92 dolar iken satışı 1.819,36 dolar.
Gram altın 804,53 TL'den alınıyor ve 804,73 TL'den satılıyor.
Cumhuriyet altını: 5.330,00 5.411,00
Çeyrek altın: 1.287,25 1.315,73
Yarım altın: 2.566,45 2.631,45
Ziynet altın: 5.149,00 5.246,81
Gremse altın: 12.995,00 13.249,00
Ata altın: 5.350,00 5.433,00
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