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  4. 13 Eylül 2021 Pazartesi altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar bilezik fiyatları!

13 Eylül 2021 Pazartesi altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar bilezik fiyatları!

13.09.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları günden güne değişiyor. Altın bilezik fiyatları düğünü olan veya altın bileziği takı, yatırım amaçlı değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ani hareketlerin görüldüğü ons altın geçtiğimiz hafta toplamda yüzde 2,20 değer kaybetmişti. İşte 13 Eylül 14, 18, 22 ayar bilezik fiyatları!

Altın fiyatlarının ve doların değer kazanmasıyla altın bilezik fiyatlarında da artış görülüyor. Geçtiğimiz hafta en çok bin 830 dolara kadar yükselen ons altın 13-17 Eylül haftasına bin 787 dolardan başladı. Altın bilezik fiyatları da günden güne değişiyor. İşte 13 Eylül 14, 18, 22 ayar bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bileziğin alıi fiyatı 276,79 TL, satış fiyatı ise 277,05 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bileziğin alışı 354,48 TL, satışı 354,81 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bilezik 442,86 TL'den alınıp 443,27 TL'den satılıyor.

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