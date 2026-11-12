Beyaz yaka, mavi yaka... Özel sektörde kim varsa zamlı maaşlara kilitlendi! Asgari ücret zammı için en çok konuşulan rakam

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için gözler yıl sonuna çevrildi. Milyonlarca çalışan yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı beklerken, özel sektörde de ücret artışlarına ilişkin hesaplamalar hızlandı. Beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanların maaş zamlarında önemli bir referans olan asgari ücret artışı, birçok ödeme kalemini de doğrudan etkileyecek.

Yeni dönem için konuşulan zam senaryolarının başında yüzde 30 artış formülü geliyor. Bu oranın gerçekleşmesi halinde 2027 yılında asgari ücretin ulaşacağı rakamlar da hesaplandı.

2027 ASGARİ ÜCRET 36 BİN 498 TL Mİ OLACAK?

2026 yılında net 28 bin 75 TL, brüt 33 bin 30 TL olarak uygulanan asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda yeni rakamlar şöyle olacak:

Yüzde 30 zam senaryosuna göre brüt asgari ücret 42 bin 939 TL'ye ulaşacak. Bu tutardan yüzde 14 SGK işçi primi ve yüzde 1 işsizlik sigortası işçi primi kesilecek.

SGK işçi primi 6 bin 11 TL, işsizlik sigortası işçi primi ise 429 TL olarak hesaplanıyor. Toplam 6 bin 440 TL'lik kesintinin ardından çalışanın eline geçecek net ücret 36 bin 498 TL olacak.

İşveren açısından ise SGK işveren payı ve işsizlik sigortası işveren primiyle birlikte asgari ücretli bir çalışanın toplam maliyetinin 50 bin TL'yi aşması bekleniyor.

ÖZEL SEKTÖRDE MAAŞ ZAMLARI DA DEĞİŞECEK

Asgari ücrete yapılacak zam yalnızca asgari ücretle çalışanları ilgilendirmiyor. Özel sektörde beyaz yakalı, mavi yakalı ve orta kademe çalışanların maaş artışlarında da asgari ücret zammı önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Özellikle asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların yeni dönem ücretleri belirlenirken açıklanacak zam oranı yakından takip edilecek. Ancak özel sektörde tüm çalışanların maaşlarına asgari ücret oranında zam yapılması yönünde genel bir zorunluluk bulunmuyor.

İŞSİZLİK MAAŞI VE KIDEM TAZMİNATI DA DEĞİŞECEK

Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte çok sayıda ödeme ve prim tutarı da yeniden hesaplanacak.

Değişiklikten etkilenecek başlıca kalemler şöyle:

İşsizlik maaşının alt ve üst sınırı

Kıdem tazminatının taban tutarı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

İsteğe bağlı sigorta primleri

Bağ-Kur prim ödemeleri

Doğum ve askerlik borçlanması tutarları

Stajyer öğrenci ücretleri

Özellikle işsizlik maaşı ve borçlanma tutarlarında asgari ücretteki artışın doğrudan etkisi olacak.

65 YAŞ AYLIĞI, ENGELLİ MAAŞI VE EVDE BAKIM YARDIMI ARTACAK MI?

Asgari ücretteki değişiklik sosyal destek ödemelerini de yakından ilgilendiriyor. 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım yardımı gibi ödemelerde uygulanan gelir kriterleri yeni asgari ücretle birlikte yeniden hesaplanacak.

Hane içinde kişi başına düşen gelir sınırının yükselmesi, sosyal yardımlardan yararlanma şartlarını da etkileyebilecek. Ancak bu yardımların ödeme tutarları yalnızca asgari ücret zammına bağlı değil; ilgili mevzuat ve memur maaş katsayısı gibi farklı kriterler de belirleyici oluyor.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak toplantılara işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen TİSK ve hükümet temsilcileri katılacak.

15 kişilik komisyonda ekonomik büyüme, enflasyon, istihdam verileri ve çalışanların geçim koşulları değerlendirilecek. Görüşmelerin ardından belirlenecek yeni asgari ücretin aralık ayının son günlerinde açıklanması ve 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.