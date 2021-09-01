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  4. 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar? 1 Eylül altın bilezik fiyatları!

14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar? 1 Eylül altın bilezik fiyatları!

01.09.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk yatırımcıların tercih ettiği yatırım araçlarının başında altın ve altın bilezik geliyor. Öte yandan düğünü olan veya altın bileziği takı olarak kullanmak isteyenler de altın fiyatlarını araştırıyor. Son zamanlarda altında görülen hareketlilik sürüyor. Altın bilezik fiyatları günden güne değişiyor. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Koronavirüsün patlak vermesiyle oldukça değer kazanan altın fiyatları günbegün değişiyor. Gram altın ve altın bilezik yatırımcılar tarafından en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Hafta içerisinde 479 TL'ye kadar gerileyen gram altın 485 TL'den işlem görüyor. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bilezik 276,11 TL'den alınıyor, 276,37 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bileziğin alışı 353,62, satışı ise 353,95 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bilezik 441,78 TL'den alınıp 442,20 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN

Son üç haftada yaklaşık yüzde 8,30 değer kazanan ons altın bin 814 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altının fiyatı ise 485 TL.

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