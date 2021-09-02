14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 2 Eylül altın bilezik fiyatları!

Altın fiyatlarında değişiklik günden güne sürüyor. Son haftalarda altın fiyatlarında ani hareketler görülüyor. Ons altın geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Gram altın ise 477 TL'ye kadar indi, ardından hızla toparlanarak haftayı 488 TL'den kapattı. İşte 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın bilezik 275,42 TL'den alınıyor, 275,68 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bileziğin alışı 352,73, satışı 353,07 TL.
22 ayar altın bilezik 440,67 TL'den alınıp 441,09 TL'den satılıyor.
Hafta boyu en çok bin 823 dolara kadar yükselen ve bin 800 dolara kadar düşen ons altın şu anda bin 811 dolardan işlem görüyor.
Hafta içerisinde en çok 491 TL'ye kadar yükselen ve 479 TL'ye kadar düşen gram altın 482 TL'den işlem görüyor.
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