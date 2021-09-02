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14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 2 Eylül altın bilezik fiyatları!

02.09.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları günden güne araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle altın bilezik fiyatlarında değişiklikler görülüyor. Hafta içerisinde bin 823 dolara kadar yükselen ons altın şu anda bin 811 dolardan işlem görüyor. İşte 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Altın fiyatlarında değişiklik günden güne sürüyor. Son haftalarda altın fiyatlarında ani hareketler görülüyor. Ons altın geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Gram altın ise 477 TL'ye kadar indi, ardından hızla toparlanarak haftayı 488 TL'den kapattı. İşte 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bilezik 275,42 TL'den alınıyor, 275,68 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bileziğin alışı 352,73, satışı 353,07 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bilezik 440,67 TL'den alınıp 441,09 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN

Hafta boyu en çok bin 823 dolara kadar yükselen ve bin 800 dolara kadar düşen ons altın şu anda bin 811 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Hafta içerisinde en çok 491 TL'ye kadar yükselen ve 479 TL'ye kadar düşen gram altın 482 TL'den işlem görüyor.

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