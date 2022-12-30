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14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 30 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

30.12.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezikteki son durum, altın yatırımcıları ve almayı planlayan kişiler tarafından araştırılıyor. Gram altının alışı 1.093,04 TL'ye ulaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın hakkında dikkat çeken görüşünü belirtti. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 30 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 30 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum araştırılıyor. Yeni yıla sayılı saatler kala altında, grafik üzerinde aylık ve yıllık kapanış önem arz ediyor. 14 ayar altın bileziğin alışı 733,84 TL'ye yükseldi. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 30 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 733,84 TL'den alınıyor ve 609,29 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 895,00 iken satışı ise 773,87 TL oldu.

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 30 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.069,99 TL'den alınıyor ve 1.004,34'den satılıyor.

ALTINDA KRİTİK RAKAM 1.450 TL!

Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Uzman Memiş, 'Yatırımcısının da bildiği gibi bu yıl ki gram altın beklentim 1450 lira seviyesindeydi. Tabiki teknik ve mantıken bu rakamları bekliyoruz. Ancak Merkez Bankaları'nın koordinalı bir şekilde baskılama süreci ile birlikte teknik ve mantık olarak piyasada bir şey oluşmadı. Hatta dolar karşısındaki hiçbir enstrümanda teknik işlemedi. Dolar karşısında ki herşey ciddi baskı altında kaldı ama bu gram altın fiyatında tekrar 1450 lira rakamlarının görülmeyeceğini ifade etmiyor. Gecikmeli de olsa 2023 yılında 1450 lira rakamını tekrar beklemeyece devam edeceğim'' diye konuştu.

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